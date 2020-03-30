Çinli Uzmanlar: İtalya'nın Karantina Yöntemi Yanlış

97 bin 689 ile dünyada en fazla COVID-19 vakasına sahip ikinci ülke olan İtalya, tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiriyor. Yetkililere tavsiyelerde bulunmak amacıyla Avrupa ülkelerine seyahatlerde bulunan bir grup Çinli uzmana göre İtalya, hafif semptomları olan COVID-19 hastalarının evde izole olmalarına izin vererek çok büyük bir hata yapıyor.

Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya, geç de olsa aldığı sert önlemlere rağmen vaka ve ölüm oranını aşağıya doğru çekmeyi bir türlü başaramıyor. Salgınla mücadele için yetkililere tavsiye vermek amacıyla Avrupa ülkelerine giden bir grup Çinli uzman, İtalya’nın uyguladığı karantina yönteminin yanlış olduğunu söyledi.

Ülkedeki sağlık otoritelerinin, hafif semptomları olan COVID-19 hastalarının evde izole olmalarına izin vermek yerine, bu kişileri toplu karantinaya alması gerektiğini belirten uzmanlar, Wuhan'daki doktorların da salgının başlarında aynı hatayı yaptığını ifade etti.

Sichuan Üniversitesi Solunum Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Liang Zong'An, “Çin’deki doktorlar, Wuhan’ın sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltmak amacıyla, hafif semptomlar gösteren kişilere evde izole olmaları gerektiğini söyledi. Bu çok büyük bir hataydı” dedi. Salgının erken zamanlarında virüsün çok hasta görünmeyenlerde bile ne kadar bulaşıcı olabileceği iyi anlaşılmamıştı ancak araştırmacılar, artık hafif semptomları olanların dahi virüsü aynı evde yaşadığı aile üyelerine veya çevresindeki diğer insanlara enfekte edebileceğini biliyorlar.

Çin'in kısa sürede bu yanlıştan döndüğünü ve hafif semptomları olan hastaları dahi topluca karantinaya aldığını belirten Zong'An, aynı şeyi İtalya’nın da uygulaması gerektiğini söylüyor. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde görev yapan araştırmacı Xiao Ning'e göre kümeler halinde meydana gelen enfeksiyonların yüzde 80'inin evde dinlenmesi söylenen kişilerden kaynaklandı.

İtalyan ailelerin Wuhan'daki insanlardan daha geniş dairelerde yaşadığını söyleyen Zong'An, buna rağmen tüm ailelerin sadece bir taşıyıcıdan enfekte olduğuna dair artan kanıtlar olduğunu ifade etti. “İtalya'nın ev karantinasının doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu söyleyemeyiz çünkü her ülkenin kendi mekanizması var, ancak bazı sorunlar bulduk” diyen Zong'An, görüştükleri İtalyan uzmanların ev izolasyonundan kaç tane enfeksiyon kümesi ortaya çıktığını söyleyemediğini belirtti.

Öte yandan Milano, hafif semptomları olan hastaları otellere yerleştirmeye başladı. Karantina sırasında hastaları ailelerinden izole etmeye yarayacak olan oteller, vaka sayısının daha da artmasına engel olmaya çalışacak. İtalya’da COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı geçtiğimiz hafta sonu 10.000’i geçti. Dünyada en yüksek vaka / ölüm oranına sahip ülke konumunda olan İtalya, son olarak temel ihtiyaçları üretmeyen fabrikalarının kapatılmasına karar vermişti.