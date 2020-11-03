İzmir'deki Afetzedeleri, Destekçilerle Buluşturan Platform

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, paylaştığı tweet ile depremzedeleri destekçilerle buluşturan Bir Kira Bir Yuva platformunu duyurdu. Platform, eve ihtiyacı olan depremzedeleri yardım etmek isteyen kişi ve kurumlarla buluşturmayı hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen korkunç İzmir depreminin ardından “Bir Kira Bir Yuva” adında yeni bir yardımlaşma platformu hizmete açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Haritası ve STK Afet Platformu iş birliğinde hayata geçirilen proje ile deprem sonrası yeni bir eve ihtiyacı olan kişiler ile yardımda bulunmak isteyen kişilerin bir araya getirilmesi hedefleniyor.

birkirabiryuva.org web sitesi üzerinden ulaşabileceğini platformda son derece basit bir arayüz ile karşılaşıyorsunuz. Ortada; AFAD toplanma alanları, çadır kent ve hasarlı binalar, afetzedelerin demografik bilgisi ile ihtiyaçlarına yönelik bilgileri içeren bir harita yer alırken; sol tarafta yardım talep edebileceğini ya da yardımda bulunabileceğiniz butonlar, sağ tarafta ise şu ana kadar gelen yardım talebi ve yardım sayısı yer alıyor.

İzmir depreminde yaşadığı ev zarar gören ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız, “Eve ihtiyacım var” butonuna tıklayarak yardım taleplerini iletebiliyorlar. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız için ise “Kira desteği vermek istiyorum” ve “Evim kullanılsın istiyorum” şeklinde iki ayrı yardım seçeneği bulunuyor. An itibarıyla platform aracılığı ile 45 kişinin yardım talebinde bulunduğu, 38 kişinin toplamda 734 bin TL yardımda bulunduğu ve 2 evin paylaşıldığı görülüyor.

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından paylaşımda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Depremde evlerini kaybeden vatandaşlarımızla onlara destek olmak isteyen kişi ve kurumları birkirabiryuva.org adresinde buluşturuyoruz. #BizVarız diyen kişi veya kurumlar bu adresten kira ya da ev desteğinde bulunabilecek. İyilik hareketini büyütme zamanı!” ifadelerini kullandı.