Hem Şık Hem Asi: Jaguar 2021 F-Type Tanıtıldı

Jaguar, klasik ve şık tasarımını modern çizgilerle süsleyen, üç farklı motor gücüyle farklı sürücüleri de hedefleyen yeni otomobili 2021 Type'ı tanıttı. Aracın satış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Jaguar, hem tasarımı hem de özellikleriyle kendine hayran bırakan yeni otomobili 2021 F-Type’ı resmen tanıttı. 2020 model selefini oldukça andıran 2021 F-Type, genel anlamda alıştığımız Jaguar tasarımını korusa da ince tasarım detaylarıyla farkını ve şıklığını göstermeyi başarıyor.

Jaguar’ın Dış Tasarım Direktörü olan Adam Hatton, F-Type serisinin her zaman özgün bir tasarıma ve çizgilere sahip olduğunu hatırlatırken, yeni araçlarında bu durumu daha öteye taşımayı hedeflediklerini belirtti. Hatton, aracın tasarımındaki ince çizgilerin daha modern, işlevsel ve dinamik bir görünüm sunduğunu söyleyerek bu amaçlarına ulaştıklarının altını çizdi.

2021 F-Type benzer tasarım ile teknolojik geliştirmeler sunuyor

Aracın içine geçtiğimizde büyük anlamda benzer bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Jaguar, tasarımı güncellemek yerine teknolojik iyileştirmelere odaklanmış durumda. Araçta 12 inçlik HD TFT gösterge paneli bulunuyor. Ayrıca 10 inçlik bilgi-eğlence sistemi, pek çok kontrolü dokunmatik olarak gerçekleştirmeye imkan sağlıyor.

Jaguar, 2021 F-Type’ın kabininde büyük oranda sadelik sağlamış durumda. Ortada bulunan dokunmatik ekran ve manuel kontroller dışında deri kaplamalar ve oval tasarım haricinde bütünlüğü bozan hiçbir detay bulunmuyor. Bu da genel anlamda sürücünün araçtan ziyade yola odaklanmasını sağlayacak bir özellik.

Jaguar 2021 F-Type üç farklı motor seçeceği ile geliyor

Peki böylesine şık bir aracın kalbinde ne bulunuyor? 4 silindir, 6 silindir ve 8 silindir olmak üzere üç farklı motor seçeneğine sahip olan Jaguar 2021 F-Type, sırasıyla 296 beygir, 380 beygir ve 575 beygir güç sunuyor. Tüm modeller, direksiyon arkasına yerleştirilmiş pedal ile kontrol edilen 8 ileri manuel vites ile geliyor.

Jaguar, bu lüks, yakışıklı ve güçlü araç için henüz bir çıkış tarihi ya da fiyat açıklamadı. Dolayısı ile bir Jaguar 2021 F-Type almayı planlıyorsanız bir süre daha resmi açıklamaları takip etmeniz gerekiyor.