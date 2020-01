James Bond serisinin yapımcıları Barbara Broccoli ve Michael Wilson, gelecekte yayın platformları kullanabileceklerinin sinyalini verdi. Hayranların filmin geleceğini de belirleyeceğini kaydeden yapımcılar, hiçbir olanağı reddedemeyeceklerini kaydediyorlar.

James Bond hanedanı 70 yıldır romanlara, filmlere, çizgi romanlara ve video oyunlarına ilham vermeyi sürdürüyor. Bond'un henüz fethetmediği tek araç şu anda televizyon. James Bond filmlerinin yapımcıları Barbara Broccoli ve Michael Wilson, Variety'ye verdikleri röportajda James Bond'un çevrimiçi yayın platformlarında yer alması olasılığını reddetmediklerini söylediler.

"Bu filmleri seyirciler için yapıyoruz" diyen Broccoli ve Wilson, izleyicilerin filmlerini birincil olarak büyük ekranda izlemesi fikrinden hoşlandıklarını ancak bütün bunlara rağmen geleceğe de gözlerini diktiklerini kaydediyorlar. Yapımcılar, ürünlerini nasıl tüketeceklerini hayranlarının belirlediğini söylerken hiçbir şeyi reddedemeyeceklerini vurguluyorlar.

James Bond'un potansiyeli var

Yayın platformlarının arasına Disney +'tan yakında piyasaya çıkacak HBO Max'e kadar çok sayıda yeni aktörün de girmesiyle beraber Bond'un hayli kârlı bir iş olacağı şüphe götürmüyor. Prime Video ve Apple TV+'ı piyasaya süren Amazon ve Apple, bu alandaki potensiyeli 2015 yılında görmüştü. 2015 yılındaki Bond filmi "Spectre"nin ardından uluslararası dağıtım şirketini değiştiren yapımcılara teklif verenler arasında bu iki şirket de yer alıyordu. 25. Bond filmi "No Time to Die"ın uluslararası dağıtımını Universal Pictures elde etmişti.

1962'den bu yana gösterilen 24 Bond filmi toplamda 7 milyar dolarlık bir hasılat getirdi. 2012'deki "Skyfall" filmi 1 milyar dolar hasılatı geçen şimdilik tek Bond filmi. Serinin son filmi "Spectre"nin toplam hasılatıysa 881 milyon dolar. Dolayısıyla Broccoli ve Wilson'ın yapım şirketi Eon Productions'ın Bond serisini sinemada göstermekten vazgeçmesi düşünülmüyor.

Bununla birlikte, başarılı bir şekilde televizyona uyarlanan ünlü seriler de bulunuyor. Bunun en meşhur örneği, Disney+'taki Star Wars dizisi The Mandalorian. Netflix'in The Witcher'ı tarafından tahtından edilmeden önce, The Mandalorian en çok talep edilen diziydi. Yayın platformları için yapılmış Bond'un, hanedanı Bond'un ötesine taşıyabileceği düşünülüyor.

2020'de gösterime girecek olan "No Time to Die" filmi, yıldız oyuncu Daniel Craig'in son Bond filmi olacak. Yeni filmde yer alan ve Lashana Lynch tarafından canlandırılan Nomi karakterinin olası bir TV dizisi için uygun olduğu da söyleniyor.