Yeni James Bond Filmi No Time to Die'dan İlk Fragman Geldi

007 kod adlı MI6 ajanı James Bond'u en son 2015 yılında çıkan, yönetmenlik koltuğunda Sam Mendes'in oturduğu, başrollerinde Daniel Craig, Cristoph Waltz ve Lea Seydoux gibi oyuncuların yer aldığı Spectre filminde görmüştük. Bond'u No Time to Die filminin yayınlanan ilk fragmanıyla dört yıllık bir aradan sonra bir kez daha gördük.

No Time to Die

Yayınlanan ilk fragman, Bond'un aktif hizmeti bırakması sonrası MI6 ve çevresinde yaşanan değişikliklere odaklanıyor. James Bond'un arkadaşı Felix Leither, Bond'dan kayıp bir bilim insanını bulmasını istiyor. Bond, yeni ajanla iş birliği yaparak ve eski çalışma arkadaşlarıyla yeniden birleşerek yeni düşmanını alt etmeye çalışacak.

Mr. Robot dizisiyle dikkatleri üzerine çeken, ardından Queen’in solisti Freddie Mercury’e hayat veren Rami Malek’in yeni Bond filmine dâhil olduğu nokta da tam olarak burası. Malek’i ve canlandırdığı Safin karakterini ise ne yazık ki fragmanda çok fazla göremiyoruz. 2015 yılındaki Spectre filminde gördüğümüz Christoph Waltz da yeni film için dönüş yapıyor.

No Time to Die’ın yönetmenliğini daha önce True Detective, Beasts of No Nation ve Maniac gibi yapımların yönetmenlik koltuğunda oturmuş olan Cary Joji Fukunaga üstleniyor. Fukunaga ayrıca 2017 yılında çıkan 'IT' filminin de yazarlığını yapmıştı.

Filmin yazar kadrosunda Fleabag’de de yer alan Phoebe Waller-Bridge yer alıyor. Ayrıca Phoebe Waller-Bridge, bir Bond filminin yazar kadrosunda yer alan ikinci kadın yazar olma şansına da erişiyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Daniel Craig, Lea Seydoux, Christop Waltz, Rami Malek, Ana de Armas, Ralph Fiennes, Naomie Harris gibi isimler yer alıyor. Filmin ülkemizdeki vizyon tarihi ise 3 Nisan 2020.