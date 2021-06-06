Hollywood'un efsanevi isimlerinden olan James Dean, henüz 24 yaşındayken geçirdiği bir otomobil kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra aracın geride kalan bir parçası, 382 bin dolar gibi dudak uçuklatan bir fiyata satıldı.

30 Eylül 1955'te Hollywood yıldızı James Dean, Kaliforniya'da bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. 24 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği aracın bir parçası, oldukça yüksek bir fiyata satıldı.

Amatör bir yarışçı olan Dean, SCCA etkinliklerinde yarışabilmek için 1955 Porsche 550 Spyder almıştı. Bu araçla yaptığı kazada da hayatını kaybetmişti. Sonrasında aracın kalıntıları bir başka yarışçıya satılmıştı.

Uzun yıllar sonra gün ışığına çıktı

Dean'in sigorta şirketinden aracın enkazını satın alan yarışçı, aracın bazı parçalarını enkazdan ayırmıştı. Bu parçalar onlarca yıl boyunca saklanmıştı. Açılan satış ilanında yer alan parçanın bu ayrılan ekipmanlardan biri olduğu öne sürüldü.

Parçanın şu andaki sahibi, açık arttırmanın konusu olan transaks şanzımanını (transaxle) bir kabın içerisinde sergilemişti. Fotoğraflarda parçanın iyi durumda olduğu gözüküyor. Muhtemelen bu parça, Dean'in aracının kayıp olduğu düşünülen otomobil parçalarından en büyüğü.

Orijinalinde bir VW Beetle parçası olan bu parça, magnezyum şasisinin üzerinde kazınmış bir seri numarasına da sahip. Bu numara, Dean'in kaza yaptığı aracın seri numarasıyla da uyuşuyor. Yani parçanın gerçekten de kazada kullanılan araçtan geliyor olma ihtimali var.

Parçanın sahibi bir başka ünlü oldu

Elbette böyle bir parça için 382 bin dolar gibi bir meblağı ödeyen kişi de oldukça zengin bir otomobil meraklısı oldu. Travel Channel'da yer alan Ghost Adventures adlı yapımın yıldızı olan Zak Bagans, bu parçanın da sahibi oldu. Bagans aynı zamanda Las Vegas'taki The Haunted Museum'un da sahibi.

Otomobil kazalarında hayatını kaybeden pek çok ünlü isim bulunuyor. Bu kişilerin araçları ya da araçlarından geriye kalanlar da pek çok koleksiyoner tarafından aranan parçalar arasında yer alıyor.