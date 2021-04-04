Günümüzün en güçlü süper otomobillerinden Porsche 911 Turbo S ve Audi R8 V10 Performance, drag yarışında karşı karşıya geldi. Araçlar; 0-100 kilometre ve 0-200 kilometre hızlanma süreleri ile 0-400 metreyi tamamlama süreleri açısından karşılaştırıldı.

Arabaların değerlendirilmesi açısından pek çok kıstas var ve bunlardan biri de hızlanma süreleri. Gelişen teknoloji ve son derece güçlü motorlar sayesinde günümüzün süper otomobilleri, yalnızca birkaç saniye içerisinde 0'dan 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Peki, günümüzün en güçlü spor otomobilleri 0'dan 100 kilometre hıza ne kadar sürede ulaşabiliyor?

Avustralyalı bir YouTube kanalı olan Motor, hangisinin daha hızlı olduğunu görmek için dünyanın en hızlı arabalarından olan Porsche 911 Turbo ile Audi R8 V10'u kapıştırdı. Süre tabanlı bir drag yarışında karşı karşıya gelen araçlar; 0-100 km, 0-200 km hızlanma ve 400 metreyi tamamlama süreleri açısından kıyaslandı.

Porsche 911 Turbo S vs Audi R8 V10 Performance: Hangisi daha hızlı?

Yeni 992 nesil Porsche 911 Turbo S, Alman üreticinin şimdiye kadar ürettiği en etkileyici 911 modellerinden biri olarak görülüyor. Kaputun altında akıllara durgunluk veren 640 beygir gücü (477 kW) ve 590 lb-ft (800 Nm) tork üreten iki turboşarjlı 3,8 litrelik düz altı motor ile güçlendirilen araç, 8 vitesli PDK şanzımana sahip.

Kapışmanın diğer tarafında yer alan Audi R8 V10 Performance'ın da 911 Turbo S'ten geri kalır yanı bulunmuyor. Gücünü 5,2 litrelik V10 motordan alan araç, 602 beygir güç (448 kW) ve 413 lb-ft (560 Nm) tork üretebiliyor. 7 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman ile eşleştirilen araç ayrıca şirketin Quattro dört tekerden çekiş sistemini kullanıyor.

Hangi aracın daha hızlı olduğu konusuna gelince, bu sorunun yanıtını hemen yukarıdaki videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz. Videoyu izlemeden önce tahminlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.