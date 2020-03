Pek çok ikonik karakteri bünyesinde barındıran çizgi roman devi Marvel, etkileyici kadrosuna bir de Japon kahraman katmaya hazırlanıyor. Japonya’nın önemli karakterlerinden Ultraman, Marvel’da boy gösterecek.

C2E2 fuarında düzenlenen Marvel Comics: Next Big Thing panelinde, firmanın hâlihazırdaki kahramanları arasına yeni bir ismin daha katılmak üzere olduğu açıklandı. Bu seferki kahramanımızsa Japonya’dan geliyor.

Japonya’da çok büyük hayran kitlesi bulunan ve dünya çapında tanınan bir karakter olan Ultraman, 2020 yılından itibaren Marvel çizgi romanlarında boy göstermeye başlayacak. Böylece okurlar, hem Japon kültürünü hem de karakteri tanıyacak.

Ultraman Marvel’a katılıyor:

Japonya’da görsel efektlere dayalı aksiyon serilerine genelde Tokusatsu adı verilir. Ultraman de bu türün en popüler örneklerinden birisi. Karakter, hem Japonya’da hem de dünya çapında büyük şöhrete sahip.

Ultraman, şimdi Marvel bünyesine katılmaya hazırlanıyor. The Rise of Ultraman adlı seriyi Kyle Higgins (Mighty Morphin Power Rangers) ve Mat Groom (Self/Made) yazacak. Serinin çizerliğiniyse The Avengers serisiyle de tanınan Francesco Manna yapacak.

Aslında Ultraman ismi, batılı çizgi roman örneklerini takip edenlere çok da yabancı bir isim değil ancak bu noktada küçük bir sorun var. Özellikle yeni nesil için bilinen Ultraman aslında DC’nin paralel evrenlerinden birindeki kötü Superman’lerden birinin adı. Yine de bu durumun Marvel için bir sorun oluşturması beklenmiyor zira Japon Ultraman'in de Netflix serisi devam ediyor.

Ultraman serisi heyecan yaratıyor:

Serinin yazarlarından olan Higgins, “Birkaç yıl önce Power Rangers’ta çalıştığım için Tokusatsu hakkında daha fazla bilgi edinme şansına erişebildim. Geniş ve farklı ilham kaynaklarıyla Tokusatsu -ve özellikle Ultraman- benim için büyük eğlence kaynağı olmuştu” dedi. Higgins, Ultraman’i Marvel’a getirmenin kendisi için büyük onur ve ayrıcalık olduğunu da sözlerine ekledi.

Groom ise Ultraman’in yaratıkları ve yaratıklarla başa çıkabilmemiz için vermemiz gereken mücadeleyi çok farklı şekilde anlattığını söyledi. Ona göre orijinal serinin yaratıcısı olan Eiji Tsuburaya, en kötü tepkilerimizin ötesine geçerek daha asil canlılar olabilmemizin yolunu gösteriyor.

Marvel, uzun zamandır Japonya pazarına girebilmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla anime Avengers serileri de yapan firma, Ultraman ile birlikte Japonya’da daha bilindik bir marka olmayı istiyor. Başarılı olup olmayacaklarını ise zaman gösterecek.