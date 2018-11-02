Japonya'da Bir Ada, Esrarengiz Şekilde Ortadan Kayboldu

Japonya'nın kuzeyinde yer alan küçük bir ada ortadan kayboldu.

Japonya'nın yalnızca nüfusu değil, bölgesi de küçülüyor.

Japonya'nın kuzeyinde yer alan Esanbe Hanakita Kojima adlı küçük bir ada ortadan kayboldu. Hokkaido'daki Sarufutsu köyünde yaşayan halk, sahilin hemen kıyısında küçük bir adanın kaybolduğunu farkedince yetkililere haber verdi.

Esanbe Hanakita Kojima'nın bu esrarengiz kayboluşu Japon yetkililerini fazlasıyla endişelendirmişe benziyor. Zira adacık Japonya'nın deniz sınırlarının bir parçasını oluşturuyordu. Bu durum karasularının büyüklüğünün azalmış olabileceğini gösteriyor. Sahil güvenlik görevlileri(NHK), adaya ne olduğunu araştıracaklarını bildirdiler.

Hokkaido'daki medya, yerel bir deniz görevlisini gerekçe göstererek Hokkaido'yu Rusya'dan ayıran Okhotsk Denizi'nin dalgalı ve fırtınalı sularında, bu küçük adanın aşınması ve buzların sürüklenmesi sonucunda kaybolmuş olabileceğini söyledi.

Son zamanlarda Japonya'da adalar kaybolmuyor. Hawaii'nin 400 mil kuzeybatısındaki 11 dönümlük East Island, güçlü bir pasifik kasırgasının geçen ay bölgeye doğru sürüklenmesinden sonra haritadan silindi.