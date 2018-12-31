Dünya'ya Yüzyıllarca Enerji Verebilecek Bir Maden Bulundu

Teknolojinin hızla gelişmesi bir yandan insanlığa büyük kolaylık sağlarken, diğer yandan kaynakların tüketimi konusunda sıkıntılı durumlara neden olabiliyor. Japonya'da keşfedilen bir madendeki çok nadir bulunan oluşumlar ise Dünya'ya yüzyıllar boyunca enerji sağlayabilecek farklı elementler içeriyor.

Günlük hayatlarımızda artık teknolojiyi kullanmadığımız bir an bile neredeyse bulunmuyor. Sağlık alanından iletişime, ulaşımdan eğitime daha sayamayacağımız kadar çok alanda teknoloji hayatlarımıza işlemiş durumda. Birçok yönden hayatlarımıza kolaylık sağlayan bu durum, bazen dolaylı yollardan bile olsa hayatlarımızı olumsuz yönde etkiliyor.

Hayatımızın vazgeçilmezlerinden olan teknolojik cihazlar, büyük araştırmalar ve deneylerden sonra üretime geçiyor. Daha uzun ömürlü, daha sağlam ve her zaman daha iyi bir ürün sunabilmek için şirketler çok büyük maddi kaynaklar harcıyorlar. Maddi giderlerin yanı sıra, bu teknolojileri elde edebilmek için doğal kaynaklardan da oldukça fazla yararlanılıyor. Üretim adedi çok fazla olduğu için de tüketilen kaynakların sayısı bir o kadar fazla oluyor.

Geçtiğimiz aylarda Japonya'da ki bir madende öyle bir oluşuma rastlandı ki, içerisinde yer alan metalik elementler sayesinde, yüzyıllar boyunca dünyanın ihtiyacı olan enerjiyi sağlayabileceği düşünülüyor. Bulunan madde ilk bakışta, tortullaşmış bir oluşum gibi gözüküyor. Yapılan analizlerden sonra ise Dünya üzerinde bulunan en nadir elementlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir kaynak olduğu meydana çıktı.

Daha önceleri Çin'de buna benzer maddeler keşfedilmişti ve Çin bu fırsatı çok iyi şekilde değerlendirerek, kendisini teknoloji alanında söz sahibi bir konuma getirdi. Bu sayede kaynak sıkıntısı yaşamayan ülke, aynı zamanda uzun zaman boyunca maddenin yurt dışına ihracatını gerçekleştirmeyerek, pazardaki fiyatları istediği gibi yönlendirdi.

Bu keşiften sonra, Japonya da bir an önce bu madenleri işlemeye başlayarak, bu nadir elementlerden faydalanmak istiyor. Aslında her ne kadar Japonya şanslı konumda gözükse de maddenin içerisinde bulunan elementlerin, en az 500 yıl boyunca enerji kaynağı sağlayabileceği gerçeği, tüm gezegen için harika bir haber.

Japonya'nın da tıpkı Çin örneğinde olduğu gibi güçlü bir pozisyona gelmek istediği fakat yetkililerin konu ile ilgili önlerindeki engeli nasıl aşacaklarını henüz bilmedikleri ifade ediliyor. Bu maddenin volkanik aktiviteler sonucu oluşmuş veya Dünya oluşmaya başladığı zamanlarda olan patlamalar sonucunda meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle çok geniş alanlara yayılmış ve çıkarılması çok zor olan mucizevi enerji kaynağı için Japonya çoktan çözüm aramaya başladı.