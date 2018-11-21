Gerçek Boyutlarda ve Hareket Eden Gundam Heykelleri

Daha önce de hareket eden Gundam heykelleri yapan şirket, bu seferki heykellerin hareket kapasitesinin daha fazla olacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda Japonya’da birkaç tane gerçek boyutlarda Gundam heykeli dikilmişti. Heykeller ya hiç hareket etmemiş ya da çok az hareket etmişti.

Bir basın konferansında, Gundam projesinin dördüncü yıl dönümünde yeni heykeller duyuruldu. Gundam şirketi, 2020 yılının yaz aylarında, hareket eden, 18 metrelik Gundam heykelleri dikeceklerini duyurdu. Yukarıdaki görsel basın konferansında gösterildi.

Bire bir aynı ölçekteki Gundam heykelleri, daha önceki kısıtlı hareket edenlerden farklı olacak. Gerçi, bire bir aynı boyuttaki bir Gundam heykelinin geniş bir hareket alanı olacağını düşünmek de pek mantıklı değil.

Gerçek boyutlardaki son Gundam heykeli, Unicorn RX-0 modeliydi, kaskı hareket edebilen heykelin ışıklandırma efektleri de vardı.