Japonya’nın Roketi İlk Kez Uzaya Ulaştı

Japonya’nın Kuzey’inde yer alan Hokkaido şehrinden Cumartesi günü fırlatılan MOMO-3 roketi, Japonya’nın uzaya ulaşan ilk roketi oldu.

Japonya’ya ait MOMO-3 uzay aracı, 4 Mayıs 2019’da uzaya ulaştı. Bu roket, Japonya’nın uzaya çıkan ilk uzay roketi niteliğini taşınıyor. Interstellar Technology şirketi, insansız MOMO-3 roketinin Pasifik Okyanusu’na başarılı iniş gerçekleştirmeden önce 10 dakika sürede 100 km irtifaya ulaştığını söylüyor.

MOMO-3 roketi 10 metre uzunluğunda, 50 santimetre çapında ve 1 ton ağırlığında bir roket. Roket, 20 kilo ağırlığında kargo taşıyabiliyor ancak şirketin uyduları uzaya taşımak için düşük maliyetli ticari roketler geliştirmeyi hedeflediğini düşünürsek, bu yeterli bir rakam.

Roketin fırlatılışı, uluslararası düzeyde önemli bir yere sahip oldu zira Japonya, bu konuda ABD’nin gerisinde kaldı. Ayrıca bu başarılı uçuşun öncesinde 2017 ve 2018 yıllarında iki tane başarısız uçuş gerçekleştirilmişti.