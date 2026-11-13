Jeep, Kasım 2026 döneminde SUV otomobil satın almak isteyenlerin yakından takip ettiği markalardan biri. Güncel fiyat seçeneklerinin yanında indirim oranları, sunulan avantajlar ve kredi finansmanları da yeni otomobil satın alacaklar için öne çıkıyor.
Peki Jeep Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Jeep modellerinde kampanya var? İşte Jeep Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...
İçerikten Görseller
Jeep Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|Yeni Avenger %100 Elektrikli
|2.425.000 TL
|2.325.000 TL
|Avenger %100 Elektrikli
|2.356.000 TL
|2.136.000 TL
|Yeni Avenger e-Hybrid
|2.589.000 TL
|2.339.550 TL
|Avenger e-Hybrid
|2.359.000 TL
|2.224.000 TL
|Yeni Avenger 4xe
|3.000.000 TL
|2.880.000 TL
|Avenger 4xe
|2.740.000 TL
|-
|Jeep Compass e-Hybrid
|3.083.000 TL
|2.883.000 TL
Jeep Compass Leasing Kampanyası
Jeep Compass modelini satın almak isteyenler için peşinatsız ve sabit ödemeli leasing fırsatı sunuluyor. Araç sahibi olmak isteyenler, ödemelerini ileri bir tarihte başlatabilecek. Leasing kapsamında ödemeler Mayıs 2027'de başlıyor. Böylece peşinat ödemeden ve kredi limitlerini etkilemeden Compass sahibi olma fırsatı değerlendirilebiliyor.