Jeep, Kasım 2026 döneminde SUV modelleri, hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı alternatifler sunuyor. İşte Jeep'in Kasım ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Jeep, Kasım 2026 döneminde SUV otomobil satın almak isteyenlerin yakından takip ettiği markalardan biri. Güncel fiyat seçeneklerinin yanında indirim oranları, sunulan avantajlar ve kredi finansmanları da yeni otomobil satın alacaklar için öne çıkıyor.

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Peki Jeep Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Jeep modellerinde kampanya var? İşte Jeep Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Jeep Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Yeni Avenger %100 Elektrikli 2.425.000 TL 2.325.000 TL Avenger %100 Elektrikli 2.356.000 TL 2.136.000 TL Yeni Avenger e-Hybrid 2.589.000 TL 2.339.550 TL Avenger e-Hybrid 2.359.000 TL 2.224.000 TL Yeni Avenger 4xe 3.000.000 TL 2.880.000 TL Avenger 4xe 2.740.000 TL - Jeep Compass e-Hybrid 3.083.000 TL 2.883.000 TL

Jeep Compass Leasing Kampanyası

Jeep Compass modelini satın almak isteyenler için peşinatsız ve sabit ödemeli leasing fırsatı sunuluyor. Araç sahibi olmak isteyenler, ödemelerini ileri bir tarihte başlatabilecek. Leasing kapsamında ödemeler Mayıs 2027'de başlıyor. Böylece peşinat ödemeden ve kredi limitlerini etkilemeden Compass sahibi olma fırsatı değerlendirilebiliyor.