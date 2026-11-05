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Jeep Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Güncel Fiyatlar

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Jeep’in Kasım 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın Türkiye'deki ürün gamında Yeni Avenger'ın %100 elektrikli, e-Hybrid ve 4xe seçeneklerinin yanı sıra önceki Avenger versiyonları ve Compass e-Hybrid bulunuyor.

Jeep Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Güncel Fiyatlar
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Jeep, Kasım 2026 dönemi için geçerli güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın güncel listesinde yer alan modellerde kampanyalı fiyatlar dikkat çekiyor.

Bu içerikte Jeep’in Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve paylaşılan kampanyalı fiyatlarını inceliyoruz.

İçerikten Görseller

Jeep Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Güncel Fiyatlar
Jeep Avenger e-hybrid
Yeni Avenger %100 Elektrikli
Jeep Avenger 4xe hybrid
Avenger 4xe +3

Jeep fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Yeni Avenger %100 Elektrikli 2.425.000 TL 2.325.000 TL
Avenger %100 Elektrikli 2.356.000 TL 2.136.000 TL
Yeni Avenger e-Hybrid 2.589.000 TL 2.339.550 TL
Avenger e-Hybrid 2.359.000 TL 2.224.000 TL
Yeni Avenger 4xe 3.000.000 TL 2.880.000 TL
Avenger 4xe 2.740.000 TL -
Jeep Compass e-Hybrid 3.083.000 TL 2.883.000 TL

Yeni Avenger e-Hybrid fiyatları - Kasım 2026

Jeep Avenger e-hybrid

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 110 BG, Benzinli Hibrit, 4x2 Summit, Çift Kavramalı Otomatik 2.589.000 TL 2.339.550 TL

Yeni Jeep Avenger e-Hybrid, 110 BG sistem gücü sunan 48V hibrit teknolojisiyle satışa sunuluyor.

Yeni Avenger E-Hybrid opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni Avenger %100 Elektrikli fiyatları - Kasım 2026

Yeni Avenger %100 Elektrikli

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrik, 4x2 Summit Otomatik 2.425.000 TL 2.325.000 TL

Yeni Jeep Avenger %100 Elektrikli, tamamen elektrikli sürüş deneyimini kompakt SUV gövdesiyle bir araya getiriyor. Jeep'in güncel model sayfasında araç 156 HP güç ve 400 kilometreye varan elektrikli menzil ile tanımlanıyor.

Yeni Avenger %100 Elektrikli opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni Avenger 4xe fiyatları - Kasım 2026

Jeep Avenger 4xe hybrid

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 145 BG, Benzinli Hibrit, 4x4 Overland, Otomatik 3.000.000 TL 2.880.000 TL

Yeni Jeep Avenger 4xe, markanın Avenger ailesindeki dört tekerlekten çekişli hibrit versiyon olarak öne çıkıyor. 1.2 litrelik benzinli hibrit motorla sunulan model, 145 BG sistem gücü ve 4x4 çekiş sistemiyle satışa çıkarılıyor.

Yeni Avenger 4xe opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Avenger 4xe fiyatları - Kasım 2026

Avenger 4xe

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 145 BG, Benzinli Hibrit, 4x4 Overland, Otomatik 2.740.000 TL -

Jeep'in fiyat listesinde Yeni Avenger 4xe'nin yanında Avenger 4xe adıyla ayrı bir versiyon daha bulunuyor. Overland donanımına sahip bu seçenek de dört tekerlekten çekişli hibrit motor sistemini kullanıyor.

Avenger 4xe opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Avenger %100 Elektrikli fiyatları - Kasım 2026

Yeni Avenger %100 Elektrikli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrik, 4x2 Summit Otomatik 2.356.000 TL 2.136.000 TL

Jeep'in fiyat listesinde Yeni Avenger %100 Elektrikli'nin yanında Avenger %100 Elektrikli adıyla ayrı bir versiyon daha bulunuyor.

Avenger %100 Elektrikli opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Avenger e-Hybrid fiyatları - Kasım 2026

Jeep Avenger e-hybrid

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 110 BG, Benzinli Hibrit, 4x2 Summit, Çift Kavramalı Otomatik 2.359.000 TL 2.224.000 TL

Avenger e-Hybrid opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Compass E-Hybrid fiyatları - Kasım 2026

Jeep Compass

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Benzinli Hibrit, 4x2 Limited, Otomatik 3.083.000 TL 2.883.000 TL
Benzinli Hibrit, 4x2 Summit, Otomatik 3.460.000 TL 3.123.000 TL

Jeep Compass e-Hybrid, markanın daha büyük SUV modeli olarak ürün gamında yer alıyor. 1.2 litrelik benzinli hibrit motor ve 145 HP sistem gücüyle sunulan modelde 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman bulunuyor.

Compass E-Hybrid opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat
Premium Ses Sistemi 50.000 TL
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