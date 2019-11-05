Jessi Combs'un Hayatını Kaybettiği Kazanın Sebebi Belli Oldu

Ünlü yarışçı Jessi Combs, geçtiğimiz ağustos ayında katıldığı bir hız rekoru denemesinde meydana gelen kazada hayatını kaybetmişti. Jessi Combs’un hayatını kaybettiği kazanın nedeninin tespit edildiği açıklandı.

Jessi Combs, 2013 yılında katıldığı bir yarışmada 640 km/s hıza ulaşarak “dört teker üzerindeki en hızlı kadın” ünvanını alarak ünlü olmuştu. Combs, geçtiğimiz ağustos ayında kendine ait hız rekorunu kırmak için katıldığı hız denemesinde meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Jessi Combs, kazada hayatını kaybettiğinde 39 yaşındaydı.

Oregon’da bulunan Harney County Şerif Ofisi, meydana gelen kazanın sebebini “büyük olasılıkla çölde bir cisme çarpılmasından kaynaklanan mekanik bir arıza” olarak açıkladı. Şerif ofisinin açıklaması, kazanın gerçekleşmesinden 2 ay sonra geldi.

Yapılan araştırmada, aracın ön tekerleğinde meydana gelen arızanın, ön tekerlek düzeneğinin çökmesine yol açtığı sonucuna varıldı. Şerif departmanı, kaza sırasında aracın 885 km/s hıza yaklaşmakta olduğunu açıkladı. Hem Harney County Şerif Ofisi hem de North American Eagle Race Team kazayı aydınlatmak için olay yerinden delil topladılar.

Jessi Combs’un ölüm sebebi araç alev almadan önce çarpmaya bağlı bir kafa travması olarak belirlendi. Combs’un hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak başka bir resmi bilgi paylaşılmadı.