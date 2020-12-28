Jetpack’le Uçan Adam, Los Angeles’ta Tekrar Görüntülendi

Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren belirli aralıklarla ortaya çıkan Jetpack'li adam, bu sefer bir pilot adayının kamerasına takıldı. Son çekilen videoda yerden 900 metre yükseklikte uçtuğu görülen bu adamın kim olduğunu bulabilmek için FBI bir soruşturma başlattı.

Son dönemlerde ABD’nin gündeminde esrarengiz Jetpack’li Adam yatıyor. Kim olduğu bir türlü tespit edilemeyen bu şahıs, sırtına taktığı Jetpack’le birlikte, özellikle Los Angeles semalarında belirli aralıklarla görüntülenmeye başladı. Sosyal medyada yoğun ilgi gören bu adama, Jetpack Man lakabı takıldı.

FBI, geçtiğimiz dönemde bu adamın kim olduğunu bulabilmek için bir soruşturma başlattı ancak henüz bir ilerlemeye kaydedemedi. En son 21 Aralık’ta görüntülenen bu şahıs, bu sefer de 2 gün önce uçuş eğitimi alan bir pilot adayının kamerasına takıldı.

Birçok pilot, Jetpack’li adam gördüğünü kuleye bildirdi

Jetpack’li adam ile ilgili ilk haberler, 30 Ağustos tarihinde çıkmaya başladı. Farklı hava yollarında çalışan farklı pilotlar, Los Angeles Havalimanı’na iniş sırasında uçağın yanından Jetpack’li bir adam geçtiğini belirtti. Hatta China Airlines’ta çalışan bir pilot, bu Jetpack’li adamın yerden tam 6000 feet yükseklikte uçtuğunu gördüğünü iddia ederek, durumu kuleye bildirdi.

Konuya dair bazı araştırmalar yapan uzmanlar, dünyada çok az sayıda Jetpack olduğunu belirtirken, China Airlines’a ait pilotun bahsettiği gibi bir irtifaya çıkmanın neredeyse imkansız olduğunu dile getiriyor. Bazı kurumlar Jetpack’li adamın olduğuna inanmasa da FBI, bu kişinin kim olduğuna dair bir soruşturma başlattı.

Bu sefer yerden 900 metre yükseklikte uçuyordu

Jetpack’li adam, son olarak kameralara 26 Aralık 2020 tarihinde takıldı. Sling Pilot Uçuş Akademisinde eğitim gören bir pilot adayı, uçuş eğitimi sırasında yerden 900 metre yükseklikte uçan Jetpack’li adamın görüntülerini kaydetti. Çekilen video, akademinin kendi Instagram sayfasında yayınlandı. Sadece birkaç saniyelik bir video kaydı bulunan bu adamın, son derece yüksek süratle ilerlediği gözlemlendi.

FBI, videonun yayınlanmasıyla birlikte bu araştırmayla daha detaylı ilgileneceklerini dile getirdi. ABD Federal Havacılık İdaresi ise son dönemde herhangi bir pilotun Los Angeles semalarında uçan bir kişiye veya cisme dair bir raporda bulunmadığını, daha önce bu konu üzerine gitseler de araştırmaların herhangi bir sonuç vermediğini açıkladı.