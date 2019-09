John Wick’i Matrix’e Bağlayan Çılgın Hayran Teorisi

Filmleri birbirine bağlayan çılgın teorilere daha önce de denk gelmiş olsak da bu teori sınırları biraz zorluyor. Yeni bir hayran teorisine göre John Wick ve Matrix serileri bağlantılı.

Bazı filmlerin bağlantılı olduklarını ve aynı evrende geçtiklerini baştan biliriz. Bazılarını ise seri ilerledikçe keşfederiz ya da daha ileride iki hikayenin aynı evrende geçtiği bilgisi bir şekilde aktarılır. Bir de izleyicilerin kendi keşfettikleri bağlantılar vardır.

Bu bağlantı fikirlerinin en sonuncusu ise başrolünde Keanu Reeves’in yer aldığı iki farklı seri olan John Wick ve Matrix evrenlerinin aslında bağlı olduğunu öne sürüyor. Reeves’in Matrix serisine dönmeye hazırlandığı bu günlerde ortaya çıkan, attığını vuran suikastçi John Wick’in aslında Neo olduğu teorisine bakalım.

Reddit’te ortaya çıkan bu teoriye göre John Wick aslında The Matrix’in öncesini anlatıyor. John Wick kimliği, Neo’ya çıkış ihtiyacını tatmin etmesi için verilen bir kimlik. Sürekli önüne yeni engeller çıkan ve bir simülasyonda yaşadığı gerçeğini fark etmesi engellenen Neo böylece kaçamıyor.

Bir başka tarafta ise Ian McShane’in canlandırdığı Winston yalnızca The Continental Hotel’in sahibi değil, aynı zamanda mimar. Bu teoriye göre Wick’in öldürdüğü insanlar ve Wick evreni de bir bilgisayar programından başka bir şey değil.

Bir başka teori de teknik olarak aynı gerekçeleri sunarak John Wick’in Matrix’in sonrasında geçtiğini söylüyor. Aradaki tek fark bu. Bu teoriyi savunanlar, filmin video oyunlarını andıran görüntülerini ve şehirde kol gezen bu kadar suikastçiye rağmen hiç kimsenin olup bitenleri umursuyormuş gibi görünmemesini böyle açıklıyor.

Her iki seriye de aşina olan teorisyenler ayrıca John Wick: Parabellum’dan bir sahneyi de bağlantıyı ortaya koymak için örnek gösteriyor. Winston Wick’e bir ihtiyacı olup olmadığını sorduğunda Wick “Silah. Bir sürü silah” diye karşılık veriyor. Aynı replik diğer seride de var.

Her iki filmde de Lawrence Fishbourne’un rol alması, David Leitch’in her iki seride de çalışması ve hatta John Wick 2’nin yönetmeni Chad Stahelski’nin Reeves’in The Matrix’teki dublörü olması da bu ilişkileri güçlendirdiği iddia edilen bağlantılar arasında yer alıyor.

Gerçek olma ihtimali epey uzak olsa da teori oldukça eğlenceli duruyor.