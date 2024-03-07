Bugünkü içeriğimizde tarihin gördüğü en acımasız diktatörlerden biri olan Josef Stalin’i anlatan filmleri listeliyoruz. Listemizde filmlerle beraber bir de belgesele yer verdik.

Asıl adı Yosif Visaryonoviç Cugaşvili olan Josef Stalin, 21 Aralık 1879’da günümüzde Gürcistan topraklarında yer alan Gori kentinde dünyaya gelmiştir. 1927 yılında, Lenin'in ölümünden sonra Komünist Parti Genel Sekreteri olmuş ve Sovyetler Birliği'nin lideri olarak anılmaya başlamıştır.

1928-1953 yılları arasında iktidarda kalan Josef Stalin, Sovyetler Birliği tarihi için önemli bir devlet adamıdır. Uyguladığı politikalar ve aldığı kararlarla Sovyetler Birliği'ni tarım ülkesinden endüstriyel olarak gelişmiş bir ülkeye dönüştürmeyi başarmıştır. Ancak totaliter politikaları ile milyonlarca Sovyet vatandaşının ölümüne sebep olmuştur. Gelin tüm bu yaşananları konu edinen yapımlara bir göz atalım.

Stalin'i anlatan filmler:

Berlin'in Düşüşü (The Fall of Berlin)

Stalin'in Ölümü (The Death of Stalin)

Unutulmaz Yıl 1919 (The Unforgettable Year 1919)

Turning Point 2019

Bir aşkla başlayan, Stalin övgüleriyle devam eden film: Berlin'in Düşüşü (1950)

Tür: Aksiyon, Savaş, Dram

Aksiyon, Savaş, Dram Yönetmen: Mikheil Chiaureli

Mikheil Chiaureli Oyuncular: Mikheil Gelovani, Boris Andreyev, Vladimir Savelev

Mikheil Gelovani, Boris Andreyev, Vladimir Savelev IMDb: 5.6

İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından yaşananları, Mikheil Gelovani'nin canlandırdığı Joseph Stalin olumlamalarının anlatıldığı bir film. 21 Ocak 1950 yılında vizyona giren Berlin'in Düşüşü filmi, iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde bir çelik fabrikası işçisi olan Aleksei Ivanov'un idealist öğretmen Natasha'ya aşık olmasıyla başlıyor. Daha sonra Aleksei, Joseph Stalin ile özel bir görüşme yapma şansını elde edip aşkını itiraf etme cesaretinde bulunuyor. Bu noktada, Stalin oldukça cana yakın bir kişiliğe sahip lider olarak yansıtılıyor. Hatta öyle ki Stalin Aleksei için aşk şiirleri tavsiyesi bile veriyor. Fakat Aleksei ve Natasha'nın Moskova'da yaşadığı kasaba Almanların işgaline uğruyor. Almanlar tarafından kaçırılan Natasha'yı kurtarmak için Aleksei Kızıl Ordu'ya katılıyor ve burada bir kahramanlık sahneleri dikkat çekiyor.

Filmin ikinci bölümünde ise Almanlar ve İngilizlerin yaptığı gizli anlaşmalar dikkat çekiyor. Aynı zamanda Stalin'in ne kadar iyi bir komutan olup Sovyetler Birliği'ni işgalden kurtardığını izliyoruz.

Stalin'in ölümünden sonra yaşanan iktidar kavgalarının kara mizah tarzında anlatılmış hâli: Stalin'in Ölümü (2017)

Tür: Komedi, Drama, Tarih

Komedi, Drama, Tarih Yönetmen: Armando Iannucci

Armando Iannucci Oyuncular: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor

Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor IMDb: 7.3

2017 yapımı olan film, Armando Iannucci'ın yönettiği İngiltere ve Fransa ortak yapımı 107 dakikalık bir politik mizah filmidir. 1953 Moskovası'nda geçen film, Stalin'in son günlerini ve ölümüyle ne yapacağını bilemeyen bakanların Kremlin'deki iktidar mücadelesi mizahi bir şekilde ele alınıyor. Film ayrıca Fransız yazar Fabien Nury ve çizer Thierry Robin’in eserleri olan çizgi romandan uyarlanmıştır. Sovyetleri özellikle de Stalin'i eleştiren tarzda olan film kara mizah içeriyor.

Bu nedenle, Rusya kültür bakanının filmden şikâyetçi olması kaçınılmaz olmuştur. Böylece filmin Rusya'da gösterime girmesi iptal edilmiştir.

Rus İç Savaşı sırasında geçen çatışmaları anlatan film: Unutulmaz Yıl 1919 (1951)

Tür: Drama, Tarih, Savaş

Drama, Tarih, Savaş Yönetmen: Mikheil Chiaureli

Mikheil Chiaureli Oyuncular: Pavel Molchanov, Mikheil Gelovani, Boris Andreyev

Pavel Molchanov, Mikheil Gelovani, Boris Andreyev IMDb: 6.3

1951 yılı yapımı olan filmin yönetmenliğini Stalin kişi kültünü en iyi şekilde işleyen Mikheil Chiaureli üstlenmiştir. Stalin olumlamalarının bir diğer örneği olarak karşımıza çıkan filmde sosyalist vatanseverlik konularıyla karşılaşıyoruz. Mayıs 1919 tarihinde geçen 180 dakikalık bu filmde, Rus İç Savaşı'nı başlatan Beyaz Ordu'nun ve İngilizlerin Sankt-Peterburg şehrine başlattıkları saldırı işleniyor.

Mini dizi tadında belgesel: Turning Point 2019

Anne Delaney tarafından yazılan ve yönetilen bu mini belgesel serisi, yaklaşık 30 dakikalık bölümlerinin her birinde tarihin önde gelen liderlerine yer vermektedir. Tarih profesörlerinin anlatımlarıyla bölümler oldukça bilgilendirici. Turning Point bölümleri, tarih belgesellerini yayımlayan Viasat History kanalında verilmiştir.

Dört bölüm olarak tasarlanan bu belgeselin, birinci bölümünde Joseph Stalin konu alınmıştır. Doğumundan gençliğine, liderliğinden ölümüne kadar tüm süreçler kısa bir şekilde açıklanmaktadır.

Sert politikalarıyla dikkat çeken Sovyetler Birliği lideri Stalin hakkındaki filmler şimdilik bu kadar. Sizin de önerebileceğiniz filmler varsa yorumlarda buluşalım.

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