Just Die Already'den Tanıtım Videosu Paylaşıldı

Just Die Already: Old People Mayhem Sandbox, yayınladığı tanıtım videosu ile dakikalar içerisinde dikkatleri üzerine çekti. Bilinmeyen bir gelecekte, bir şehrin kenarında, köpekbalıklarının arasında çırılçıplak uyanan yaşlı siz olabilirsiniz.

Bir tarafta büyük ve oldukça vahşi görünen köpekbalıkları da dahil olmak üzere ölü deniz canlıları, bir tarafta büyük ve kalabalık olduğu tahmin edilebilen bir şehir ve tüm bunların ortasında gözünü açan yaşlı bir adam. Adamın çıplak ancak sansürlenmiş olması da dikkat çekici. Video, oyunun kendisi hakkında fazla bilgi vermiyor, ama Steam’den bu ilginç oyun hakkında bir şeyler öğrenebiliriz. Just Die Already ile hoş olmayan bir gelecekte emekli bir yaşlının hayatını yaşayabilirsiniz. Bu gelecekte, nankör milenyum çocuklarının bir işe girmek ya da çocuk sahibi olmak yerine video oyunları ile meşgul olduğu kabullenilmiş bir gerçek. Bu nedenle bu zaman diliminde, yaşlılık yıllarınızı geçirebilmeniz için size para ödeyecek kimse bulunmuyor. Bu mali şartlara dayanmak oldukça güç, bu nedenle evinizden atılıyor ve sokaklarda kendinizi savunmaya zorlanıyorsunuz. Bir markette işe girmeniz bile pek olası değil. Bunun yerine, dünyayı keşfetmeniz ve azalan yıllarınızda size ücretsiz bakım kazandıracak ‘emeklilik biletleri’ elde etmek için tehlikeli görevler yapmanız gerekecek. Steam’de oyun için; "Artık yaşlı birisin. Öfkeli, kırılgan ve fakirsin ve tabi ki dünyadan nefret ediyorsun. Şu ana kadar sahip olduğunu bile bilmediğin bir hayal bu. Sonunda büyükanne ve büyükbabanla ortak bir yönünüz oldu. Yaşlı ve camdan yapılmış olmanın keyfini sürün, her şey sizi kırabilir ve her şeyinizi kırabilirsiniz." deniyor. İLGİLİ HABER Dün Akşamki Etkinlikte Gösterilmese de PS5'e Geleceği Bilinen 8 Oyun Just Die Already’nin görünüş ve konu itibariyle Goat Simulator'a benzediğini düşünüyorsanız, yanılmıyorsunuz. Bu iki tuhaf oyun da Coffee Stain Studios tarafından tasarlandı. Oyunun bu yaz çıkması bekleniyor.

Kaynak : https://www.pcgamer.com/just-die-already-is-a-mayhem-stunt-sandbox-filled-with-fragile-old-people/

