AK-47'nin Yapımcısı Kalashnikov'dan Kamikaze Drone Geliyor

Kalashnikov firması, suyun altına da girse, çamura da yatsa teklemeyen silahı AK-47'nin ardından, yine tarihe geçmesi beklenen bambaşka bir projeyi duyurdu.

Kalashnikov denince hemen akıllara AK-47 geliyor ancak Rusya menşeli ünlü firma, bugünlerde birçok alanda ürün üretiyor. Hoverbike, elektrikli motorsiklet ve retro elektrik araba derken firmanın portföyü gitgide genişliyor. Kalashnikov, şimdi de kamikaze türü bir drone geliştiriyor.

Uzun bir süredir test sürecinde olan drone, saatte 80 ila 130 kilometre hızla gidebiliyor. 121 x 95 x 16.5 cm boyutlarındaki drone, gökyüzünde tam 30 dakika kalabiliyor. Zala Aero Group ile ortaklaşa gerçekleştirilen bu drone tam 3 kilogram değerinde patlayıcılar taşıyarak yapıların yok edilmesini sağlayacak.

Kalashnikov, resmi web sitesi üzerinden yaptığı duyuruda render bir görsel kullandı ve drone'un gerçek görüntüsünü paylaşmadı. Ancak bir Zala Aero Group drone ile ilgili güzel bir video hazırladı. Onu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: