Dinozorlar Yok Olmasaydı Bugün Şarap İçemezdik: İyi de Ne Alaka?

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Dinozorların varlığı ve yok oluşu, günümüz dünyasında pek çok şeyi değiştirdi. Mesela yok olmasalardı, şu anda şarap içemezdik. Peki nasıl?

Milyonlarca yıl önce gezegenimize hükmeden dinozorlar eğer yok olmasalardı günümüzün ekosistemi çok daha farklı olurdu.

Mesela üzüm diye bir meyve, dolayısıyla şarap hiç olmayabilirdi. Nasıl olduğunu anlatalım.

Dinozorların devasa otobur türleri vardı.

dinozor

Otobur dinozorlar, bitki örtüsünü sürekli yiyordu. Ayrıca ağaçları devirerek ormanların daha açık alanlar olmasını sağlıyordu. Dinozorlar yok olduğunda, özellikle memeliler ve çiçekli bitkiler daha hızlı gelişmeye başladı.

Üzümlerin, ağaçlara tırmanarak sarmaşıklar yapmaya ihtiyacı vardı ve bu anca dinozorlardan sonra mümkün olmuştu. Etrafta devrilmiş ağaçlar yerine dik duranları vardı…

Memelilerin de etkisi olabilir.

Memeli türlerinin de tohumların etrafa yayılmasına yardımcı olduğu, tozlaşmayı hızlandırdığı tahmin ediliyor.

Çeşitlenen kuş ve memeli türleri, 50 milyon yıl önceye uzanan fosil kayıtlarına sahip üzümlerin tohumlarını etrafa yayarak çoğalmalarına zemin hazırlamış olabilir.

İşte bu yüzden dinozorlar yok olup memeliler artmasaydı ve ağaçlar günümüzdeki gibi olmasaydı üzüm dahil bazı meyveler bugün olmayabilirdi…

Kaynaklar: Nature, Popsci

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