Türkiye'nin Yeni Haber Kanalı Haber Global'ı Nasıl İzlersiniz?

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Son dönemde ardı ardına kapanan kanal haberleri gelirken, Azerbaycanlı Global Medya Grup tarafından kurulan 'Haber Global' 24 Eylül'de izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Haber Global, bugün resmi Twitter hesabı aracılığıyla Türkiye'deki televizyon izleyicisiyle buluşacağı tarihi açıkladı. Daha öncesinde Genel Yayın Yönetmenliği'ni Suat Toktaş'ın yaptığı ve TR24 adı altında yayın yapan kanal, ülkemizde Haber Global adı altında yayın yapacak.

Haber Global bünyesinde, daha önce birçok ekrandan ve gazeteden ismine aşina olduğumuz isimlerle karşılaşacağız.

ATV'de yıllardır severen izlenen anchorman Erhan Ertük'ün başını çektiği liste şu şekilde:

  • Gülay Özdem
  • Senem Toluay Ilgaz
  • İnan Demirel
  • Sorel Dağıstanlı
  • Faruk Demirel
  • Ceren Akdağ
  • Seda Selek
  • Temel Okaygün
  • Başak Çubukçu
  • Ela Sezen

Haber Global'ı Nasıl İzlersiniz?
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Kaynak : https://onedio.com/haber/yeni-bir-tv-kanali-yayin-hayatina-basliyor-haber-global-840561
Etiketler: Televizyon, haber global
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