Son dönemde ardı ardına kapanan kanal haberleri gelirken, Azerbaycanlı Global Medya Grup tarafından kurulan 'Haber Global' 24 Eylül'de izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Haber Global, bugün resmi Twitter hesabı aracılığıyla Türkiye'deki televizyon izleyicisiyle buluşacağı tarihi açıkladı. Daha öncesinde Genel Yayın Yönetmenliği'ni Suat Toktaş'ın yaptığı ve TR24 adı altında yayın yapan kanal, ülkemizde Haber Global adı altında yayın yapacak.



Haber Global bünyesinde, daha önce birçok ekrandan ve gazeteden ismine aşina olduğumuz isimlerle karşılaşacağız.

ATV'de yıllardır severen izlenen anchorman Erhan Ertük'ün başını çektiği liste şu şekilde:

Gülay Özdem

Senem Toluay Ilgaz

İnan Demirel

Sorel Dağıstanlı

Faruk Demirel

Ceren Akdağ

Seda Selek

Temel Okaygün

Başak Çubukçu

Ela Sezen

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