Haber Global, bugün resmi Twitter hesabı aracılığıyla Türkiye'deki televizyon izleyicisiyle buluşacağı tarihi açıkladı. Daha öncesinde Genel Yayın Yönetmenliği'ni Suat Toktaş'ın yaptığı ve TR24 adı altında yayın yapan kanal, ülkemizde Haber Global adı altında yayın yapacak.
Haber Global bünyesinde, daha önce birçok ekrandan ve gazeteden ismine aşina olduğumuz isimlerle karşılaşacağız.
ATV'de yıllardır severen izlenen anchorman Erhan Ertük'ün başını çektiği liste şu şekilde:
- Gülay Özdem
- Senem Toluay Ilgaz
- İnan Demirel
- Sorel Dağıstanlı
- Faruk Demirel
- Ceren Akdağ
- Seda Selek
- Temel Okaygün
- Başak Çubukçu
- Ela Sezen
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