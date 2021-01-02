En Ucuzundan En Pahalısına Kapaklı Telefon Modelleri

Bir dönemin gözde kapaklı telefonlarından bazıları hala piyasada ve eski güzel günleri arayan kullanıcıları bekliyorlar. Üstelik piyasada yalnızca eski kapaklı telefon modelleri değil, günümüz teknolojisini en iyi yansıtan modeller de var. Sizin için piyasada bulabileceğiniz en ucuz ve en pahalı kapaklı telefon modellerini listeledik.

Artık devir değişti. Pek çok teknoloji ile birlikte, çalan telefonun kapağını açarak havalı bir şekilde kulağımıza götürme keyfinden mahrum kaldık. Ancak yine de hala piyasada geçmişin nostaljik tadını yakalayabileceğiniz kapaklı telefon modelleri satılıyor. Üstelik piyasada olan kapaklı telefon modellerinden bazıları günümüzün teknoloji imkanlarını da kullanıcıya sunuyor.

Farklı telefon üreticileri hala farklı modellerde kapaklı telefon üretiyorlar ancak pazar ihtiyaçları göz önüne alınarak üretilen her cihaz ülkemizde satılmıyor. Bu nedenle eğer bir kapaklı telefon sevdalısıysanız maalesef seçenekleriniz biraz sınırlı. Yine de kapaklı telefon keyfini, nostalji hissini ya da günümüz teknolojisini yaşayabileceğiniz bazı kapaklı telefon modellerini hala piyasada bulabilirsiniz.

Ülkemizde satılan kapaklı telefon modelleri:

Samsung Galaxy Z Flip

Nokia 2720 Flip

Samsung S3600

Samsung E1190

Listedeki telefonların hepsi piyasada sıfır ve garantili olarak bulabileceğiniz telefonlar. Daha eski modelleri ikinci el piyasasında bulsanız da teknik bir sorun yaşadığınızda muhattap bulamayabilirsiniz.

Samsung E1190

Fiyat aralığı: 200 – 300 TL

Samsung E1190 kapaklı telefon modeli; standart özelliklere sahip, alo desin yeter telefon modellerinden bir tanesi. Cihaz, 800 mAh batarya gücüne ve 1,43 inç ekran boyutuna sahip. Ön ya da arka kamerası bulunmayan E1190 modelinin batarya gücü az gibi görünse bile yapılacak işlemler sınırlı olduğu için cihazı uzun süre kullanabiliyorsunuz. Mini SIM ile çalışan cihazın siyah ve kırmızı renk seçenekleri bulunuyor.

Samsung S3600

Fiyat aralığı: 300 – 400 TL

Samsung S3600 kapaklı telefon modeli; 1,3 megapiksellik bir arka kameraya ve farklı formatlarda dosya görüntüleme özelliğine sahip. Bluetooth ile kablosuz müzik dinleme özelliği bulunan cihaz, pek çok farklı ses formatını da çalabiliyor. Micro SD kart desteği ile hafızası artırılabilen S3600 kapaklı telefon modelinin video çekme ve oynatma özellikleri de bulunuyor.

Nokia 2720 Flip

Fiyat aralığı: 360 – 500 TL

Nokia 2720 Flip; standart görünüme sahip olarak en geniş özellikleri sunan kapaklı telefon modellerinden bir tanesi. Cihaz 2 MP arka kameraya ve 2,8 inç ekran boyutuna sahip. 1500 mAh batarya gücü ile 3G bağlanlantısı, Dual SIM özelliği ve 1,1 MHz işlemci hızı sunuyor. Aynı zamanda 512 MB bellek gücü ve 4 GB arttırılabilir depolama alanına sahip. Cihazın bir de ön kamerası olsa günümüz cihazları ile kolayca yarışabilir bir model.

Samsung Galaxy Z Flip

Fiyat aralığı: 8700 – 15000 TL

Samsung Galaxy Z Flip için hem kapaklı hem de katlanabilir telefon modeli demek yanlış olmaz. Yeni model katlanabilir cihazların öncüsü konumunda olan Galaxy Z Flip, aynı zamanda kapaklı telefonların günümüz dünyasına adapte olmuş modern bir versiyonu.

Samsung Galaxy Z Flip 6,7 inç ekran boyutu, 8 GB bellek gücü, 256 GB depolama alanı ve 3300 mAh batarya gücü ile birlikte geliyor. 2.96 GHz işlemcisi ile üstün bir performans sunan cihaz, 4K video çekebiliyor. Elbette Galaxy Z Flip’in en büyük özelliği katlanabilir ekran teknolojisi ile AMOLED ekran teknolojisinin başarılı bir şekilde bir araya getirilmesi.

Geçmişin kapaklı telefon keyfi ile bugünün teknolojisini birleştirmek isteyenlerin tercih edebileceği, ülkemizde satılan kapaklı telefon modellerini listeledik. Sayıları az bile olsa hala bir kapaklı telefon alabilir ve keyifle kullanabilirsiniz.