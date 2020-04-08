Kara Delikten Gelen Enerjinin İlginç Görüntüsü

Yeni gözlemlenen devasa bir optik illüzyon, bilim insanlarını şaşkınlığa düşürürken galaktik ölçekte bir sihir gösterisi sunuyor. Bu 'olağanüstü' optik yanılsama, 3C 279 galaksisinden gelen enerji akımının ışıktan 20 kat hızlı hareket ediyormuş gibi gözükmesine neden oluyor.

Uzay olağanüstü bir yer. Hakkında çok az şey bilsek de bu sonsuzluktan gelen her görüntü ve her bilgi, insanları biraz daha kendine çekiyor. Bazen de dikkatli bakan gözler için inanılmaz görsel şölenler sunuyor.

Son olarak bir galaksiden gelen görüntüler üzerinde yapılan çalışmalar, bilim insanlarının oldukça ilginç bir durumu ortaya çıkarmasını sağladı. Bir kara delikten gelen ışın, fizik kurallarını hiçe sayıyor gibi gözüküyordu.

Işıktan 20 kat hızlı:

Fizikte kabul ettiğimiz gerçeklerden biri, hiçbir şeyin süperluminal yani ışıktan daha hızlı olamayacağıdır. Öte yandan uzayın uzak bölgelerindeki bir galaksiden gelen enerji dalgası, görünüşte ışık hızından 20 kat daha hızlı hareket ediyordu.

Yeni gözlemlerin aynı zamanda şimdiye kadarki en net gözlemlenmiş kara delik kaynaklı enerji püskürmesi olduğu açıklanırken ilgili çalışma da Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlandı. Araştırmanın başındaki isim olan Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü’nden Jae-Young Kim, bu akımların nasıl ortaya çıktığını anlamanın 'modern astrofiziğin en büyük görevlerinden biri' olduğunu söylüyor. Akımın kaynağıysa 3C 279 galaksisinin merkezinde yer alan dev kütleli kara delik olarak gösteriliyor. Bu kara delik, gezegenimize 5 milyar ışık yılı mesafede bulunuyor ve oldukça parlak bir galaktik çekirdeğe sahip.

Yeni aşırı hassas teleskopun büyük başarısı:

Yüzlerce yardımcı yazarın da imzası bulunan makalede incelenen görüntüler, aslında 1970 yılından bu yana biliniyordu. Net görüntüler almayı ve daha detaylı inceleme yapmayı sağlayan Event Horizon Telescope (EHT) oldu. Bu ultra hassas teleskop, bize bir kara deliğin ilk görüntüsünü elde etme fırsatı da vermişti.

Kim ve ekibi, EHT aracılığıyla galaksiyi 4 gece boyunca 20 mikro arkderecelik netlikte görüntüleyebildi. Bir mikro arkderece, bir derecenin 3 milyar 600 milyonda birine denk geliyor. Bu kısa sürede elde edilen görüntü netliğiyse Mars’ta bulunan bir portakalı görmeyi sağlayacak derecede yüksekti.

Güneş’in yaklaşık 1 milyar katı boyutundaki kara delikten çıkan ışın oldukça hızlıydı ve hızı, ışık hızının %95’ine denk geliyordu. Enerji akışı dünyaya doğru olduğu için ışın, ışık hızından 15 ila 20 kat daha hızlı gözüküyor.