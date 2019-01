Kara Delikleri Herkes Öğrendi, Beyaz Deliklere Hazırlanın

Evrende henüz gözlemlenememiş ancak matematiksel olarak kafa karıştıran bir fikir var. Bu fikrin temelinde ise beyaz delikler yatıyor.

Kara deliklerin ne olduğunu herkes az çok biliyor. Gökyüzündeki ölen yıldızlardan geriye kalan, çok yoğun kütlelere sahip varlıklar. Çekim kuvvetleri o kadar yüksek ki ne madde ne de herhangi bir radyasyon, kara deliklerin çekim kuvvetinden kurtulamıyor. Kara delik oluşurken ortaya çıkan süpernova patlamaları, gezegenimizdeki ve evrenimizdeki ağır metallerin de kaynağı.

Beyaz delikler ise kara deliklerin tam tersi. Bu cisimlere yaklaşmak imkansız. Eğer bir şekilde bir beyaz deliğin merkezinde dursaydınız, itiş kuvveti o kadar fazla olurdu ki saniyeler içinde atomlarınıza ayrılırdınız.

Şimdiye kadar hiç görülmeyen bu olay, aslında bizim evren algımıza da pek uymuyor. Bizim evrenimizde entropi daima artar, her şey bozunmaya mahkumdur. Sistemler her an daha düzensiz hale gelir. Beyaz delikler ise entropiyi azaltır.

Bazı insanlar kara maddenin eksik parçası olarak bu yapıları görüyor. Bazı insanlar ise Büyük Patlama anında bir beyaz delik oluştuğuna inanıyor. Kesin olarak bilinen tek şey, beyaz deliklerin keşfedilmeyi bekleyen matematiksel imkansızlıklar olduğu.