Dan Piraro'dan Erdil Yaşaroğlu’na Telif Suçlaması

ABD'li ünlü karikatürist Dan Piraro, Twitter üzerinden gösterdiği bir örnekle Erdil Yaşaroğlu'nun Komikaze.net arşivinde başka bir sanatçısın eserini izinsiz bir şekilde kullandığını açıkladı.

Uzun zamandır karikatürlerinin izinsiz bir şekilde kullanılması yüzünden insanlara açtığı davalarla gündeme gelen Erdil Yaşaroğlu, bu sefer de izinsiz ve imzasız bir şekilde başka birinin karikatürünü kullandığı için gündem oldu.

Amerika’da ünlü bir karikatürist olan Dan Piraro, Erdil Yaşaroğlu’na ithafen Twitter’da bir paylaşım yaptı. Yaşaroğlu’nun Kamikaze.net adlı arşivinde başka sanatçıların çizimlerini izinsiz bir şekilde Türkçeye çevirip, sitede yayınladığını belirten Piraro, tıpkı Erdil’in bir zamanlar iddia ettiği gibi bu durumunda kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

“İsimleri kesip izinsiz bir şekilde sitesinde yayınladı”

Erdil Yaşaroğlu, Selçuk Erdem ve Serkan Altuniğne, uzun zaman önce karikatürlerini izinsiz bir şekilde ticari amaçla kullanan sitelere dava açtıklarını dile getirmişti. Sosyal medyada birçok insan, karikatüristlerin açıklamalarına zıt olacak şekilde, karikatürleri ticari amaçlarla kullanmasalar da kendilerine dava açıldığını açıklamıştı.

Karikatüristler bu konuda bu kadar hassas davranıyor iken, Amerika’da popüler karikatürist Dan Piraro’nun yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi oturdu. Piraro, Twitter’da şu ifadeleri kullandı; “İşte gördüğünüz gibi başka sanatçıların eserlerini alan, isimlerini kesip izinsiz bir şekilde yayınlayan başka bir internet sitesi daha. Hiç doğru olmayan bir davranış.”

Söz konusu site Komikaze.net, Erdil Yaşaroğlu’nun eski karikatür arşivine ad veriliyordu. Siteye şu anda ulaşılamıyor ancak arşivden alınan bu ekran görüntüsü, Erdil Yaşaroğlu’nun bugüne kadar savunduğu hakları, kendisinin de yemiş olabileceğini gösteriyor.