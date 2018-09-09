Karıncalı Ekrandan Gelen Sesler, Beyninizi Nasıl Etkiliyor?

Bilim insanları, 80 ve 90'lardan anımsadığımız karıncalı ekran cızırtısının beynimizi nasıl etkilediğine dair araştırmalar yaptı. Sonuçlar oldukça ilgi çekici...

Aslında 'karıncalı ekran sesi' oldukça öznel bir tabir. Bu sesi başka bir sürü yerden hatırlıyor olabilirsiniz: Geceleri kulağınıza çalınan jeneratör sesi, kompresör sesi veya havalandırmadan gelen fan sesi... Bunların hepsi 'beyaz gürültü' olarak adlandırılıyor ve beyninizle ilgili oldukça ilginç sonuçlara sebep oluyor.

Uzunca süredir 'sıradan' gürültülerin beynimize yaptığı etkileri araştıran bilim insanları, yepyeni bulgulara ulaştı. Buna göre 'beyaz gürültüler' gibi insanda hiçbir fikir veya his uyandırmayan sesler, insan beyninde oldukça olumsuz etkiler bırakıyor. Özellikle eski nesil TV izleyecilerinin hatırlayacağı karıncalı ekranın çıkardığı ses, beynimizin merkezi işitme sistemine çok zarar veriyor.

Henüz insanlar üzerinde uzun soluklu araştırmalar yapılmamış olsa da Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, hayvanlar üzerinde gerçekleştirdikleri deneylerde bu tip 'beyaz gürültülerin' hayvanlardaki merkezi işitme sistemine ciddi zararlar verdiğini ortaya çıkardı. Duyamayacağınız kadar kısık sesle dahi olsa size bir şey anlatmayan ve 'gürültüden' ibaret olan sesler, beyninizi olumsuz etkiliyor. Anlayacağınız, bir süre sonra alışacak olsanız da bu tip gürültülerden uzak durmanızda fayda var.