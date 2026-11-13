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Chery Kasım 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Chery, Kasım 2026 döneminde sıfır araç almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte Chery'nin Kasım ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Chery Kasım 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Chery, Kasım 2026 döneminde SUV otomobil pazarında yakından takip edilen markalar arasında yer alıyor. Farklı donanım, motor ve fiyat seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden modellerde güncel fiyatların yanında güncel kampanyalar ve finansman fırsatları da merak ediliyor.

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Yeni bir Chery satın almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra modele özel indirimler, kredi seçenekleri ve dönemsel kampanyalar da satın alma kararında önemli rol oynuyor. Peki Chery Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Chery modellerinde kampanya var? İşte Chery Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

İçerikten Görseller

Chery Kasım 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
chery

Chery Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

chery

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
TIGGO8 2.790.000 TL -
TIGGO7 2.652.000 TL 2.580.000 TL
TIGGO7 Comfort 2.180.000 TL 1.999.900 TL

Chery TIGGO7 Comfort: 400 Bin TL'ye 12 Ay %0,99 Faiz

Chery, 2026 model yılı TIGGO7 Comfort satın almak isteyenlere kasım ayına özel fiyat avantajı sunuyor. Kampanya kapsamında modelin standart donanımlı versiyonu 1.999.900 TL'den başlayan kampanyalı satış fiyatıyla satın alınabiliyor. Bunun yanında bireysel müşterilere özel kredi fırsatı da bulunuyor. Sunulan finansman seçeneğinde 400.000 TL kredi, 12 ay vade ve aylık %0,99 faiz uygulanıyor.

Chery TIGGO8 Prestige: 600 Bin TL'ye 6 Ay %0 Faiz

Chery, 2026 model yılı TIGGO8 Prestige satın almak isteyen ticari müşterilere de faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Kasım ayına özel kampanya kapsamında 600.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz avantajı bulunuyor.

Kampanya 10-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli.

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