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Kasım 2026 OMODA ve JAECOO Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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OMODA ve JAECOO, Kasım 2026 döneminde sıfır araç satın almak isteyenlere güncel fiyatlar, indirimler ve avantajlı kredi seçenekleri sunuyor. İşte OMODA ve JAECOO modellerinin Kasım ayı güncel sıfır araç fiyatları ve kampanya detayları...

Kasım 2026 OMODA ve JAECOO Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

OMODA ve JAECOO, Kasım 2026 sıfır otomobil kampanyalarını araştıranların yakından takip ettiği markalar arasında bulunuyor. Güncel fiyat listesinin yanında markanın sunduğu kampanyalar da merak konusu.

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Peki Kasım 2026 OMODA ve JAECOO sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi modellerde kampanya var? İşte OMODA ve JAECOO Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler ve kredi fırsatları...

İçerikten Görseller

Kasım 2026 OMODA ve JAECOO Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
OMODA 7

OMODA ve JAECOO Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

OMODA 7

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
OMODA 7 Neo 2.800.000 TL -
OMODA 5 Ultima 2.300.000 TL -
JAECOO 7 Revive 4x2 2.390.000 TL -
JAECOO 7 Evolve 4x2 2.700.000 TL -
JAECOO 7 Evolve 4x4 2.900.000 TL -

OMODA 5 Ultima Kampanyası: 300 Bin TL'ye 6 Ay %0 Faiz

OMODA 5 Ultima satın almak isteyenler için Kasım 2026 dönemine özel faizsiz kredi avantajı sunuluyor. Kampanya kapsamında hem bireysel hem de ticari müşteriler 300.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz seçeneğinden yararlanabiliyor. 2026 model yılı OMODA 5 Ultima'nın 1.999.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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