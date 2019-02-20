Katlanabilir Bir iPhone Olsaydı Nasıl Görünürdü?

Bugün duyurulmasına kesin gözüyle bakılan Samsung Galaxy Fold'un yanı sıra, Apple da böyle bir telefon tasarlasaydı nasıl görünürdü? Haberimizde bu soruya cevap aradık.

Samsung Galaxy S10'un görselleri defalarca sızdırılsa da Fold halen bir muamma. Fakat bir aksilik olmazsa, telefonu bugün kanlı canlı göreceğiz. Apple'ın ise şu ana dek katlanabilir telefonlarla ilgili hiçbir girişimi olmadı. Bu yönde en ufak bir bilgi kırıntısı dahi gelmemesi, aslında şimdilik böyle bir planları da olmadığını da gözler önüne seriyor.

Elbette şimdiye değin böyle bir girişim olmaması, bundan sonra da olmayacağı anlamına gelmiyor. Katlanabilir telefonlar ciddi bir trend halini alabilirse, Apple da bu konuda sessiz kalmayacaktır. Hollanda menşeli teknoloji blogu LetsGoDigital, böyle bir telefon tasarlansaydı nasıl görüneceğine dair birkaç render paylaştı. Yapılan tasarıma göre telefonda 2 veya 3 ekran bulunacak ve katlanabilir yapıdan ziyade esnek bir ekran kullanılacak. Eğer bu tür bir telefon tasarlanırsa, 5G olmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Apple, katlanabilir ve esnek ekranların oldukça heyecan verici bir proje olabileceğini söylemiş ve bu konuda başka da bir açıklama yapmamıştı. Bakalım gelecekte Apple'ı bu piyasada bir şeyler yapmaya çalışırken görebilecek miyiz.