Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Tüm Bilgisayarlarla Çalışan, Katlanabilir ve Taşınabilir Monitör Tanıtıldı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Aura Displays, katlanır ekrana sahip taşınabilir monitörü Single Flex Pro’yu tanıttı. İşte her yere götürebileceğiniz bir monitör!

Tüm Bilgisayarlarla Çalışan, Katlanabilir ve Taşınabilir Monitör Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Katlanabilir ekranlar, son yıllarda telefonlar özelinde iyice popülerleşmeye ve geniş çapta kullanılmaya başlamıştı. Ancak bu ekranların PC tarafındaki kullanımlarıyla ilgili pek aynı şeyi söyleyemeyiz. Birçok markadan katlanır bilgisayar ekranları tanıtılsa da hâlâ popüler seviyede değiller.

Şimdi ise Auro Displays isimli bir şirket bunu değiştirmeyi amaçlayan ve katlanabilir ekranları popülerleştirecek bir ürün tanıttı. Firma, Single Flex Pro isimli yepyeni bir katlanabilir monitörle karşımızda.

İçerikten Görseller

Tüm Bilgisayarlarla Çalışan, Katlanabilir ve Taşınabilir Monitör Tanıtıldı
monit1
monit2

Her yere götürebileceğiniz katlanabilir ekranlı taşınabilir monitör

monit1

Single Flex Pro, 13,3 inç boyutunda ekrana sahip taşınabilir bir monitör olarak geliyor. Yani her an her yere götürebileceğiniz katlanabilir bir monitör. Burada fikir çok basit: İnsanlara, çok fazla yer kaplamadan daha küçük bir çantaya sığacak şekilde ikiye katlanabilen, yeterli büyüklükte ikinci bir ekran sunmak. 60 Hz yenileme hızı, 300 nit parlaklık, 1536x2048 piksel çözünürlük, USB-C gibi özellikleri var. 17 inçlik daha büyük versiyonunun geleceği de açıklanmış.

monit2

Katlandığında yaklaşık 6x9 inç boyutlarında oluyormuş. 700 gram civarı ağırlığı var. Katlanabilir mekanizması seyahat ederken kapladığı alanı önemli ölçüde azaltıyor. Açtığınızda ise 3:4 en boy oranına sahip 13,3 inçlik bir ekran elde ediyorsunuz. FlexMatrix ismi verilen bir menteşe ve panel tasarımıyla gerçeğe dönüştürülmüş. Bu, ekranı tamamen düz, hafifçe bükülmüş, dik veya yatay gibi istediğiniz şekilde kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Mac’ler, Windows bilgisayarlar, iPad’ler gibi her türden cihazda kullanılabilecek monitörün fiyatı, 1.299 dolar olarak açıklandı.

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

A101 14 Mayıs Aldın Aldın Kataloğu Açıklandı: Otomobili ve Motosikleti Olanlar Kaçırmasın!

A101 14 Mayıs Aldın Aldın Kataloğu Açıklandı: Otomobili ve Motosikleti Olanlar Kaçırmasın!

Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri

Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri

“Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

“Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Huawei Watch Fit 5 Serisi Türkiye’de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Watch Fit 5 Serisi Türkiye’de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Monitör

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

WhatsApp, Liquid Glass Tasarımını Daha Fazla Kullanıcıya Açmaya Başladı: İşte Yeni Görüntüler!

WhatsApp, Liquid Glass Tasarımını Daha Fazla Kullanıcıya Açmaya Başladı: İşte Yeni Görüntüler!

Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Windows 11'in En Can Sıkıcı Sorunu Nihayet Çözülüyor

Windows 11'in En Can Sıkıcı Sorunu Nihayet Çözülüyor

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com