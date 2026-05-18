Tüm Bilgisayarlarla Çalışan, Katlanabilir ve Taşınabilir Monitör Tanıtıldı

Aura Displays, katlanır ekrana sahip taşınabilir monitörü Single Flex Pro’yu tanıttı. İşte her yere götürebileceğiniz bir monitör!

Katlanabilir ekranlar, son yıllarda telefonlar özelinde iyice popülerleşmeye ve geniş çapta kullanılmaya başlamıştı. Ancak bu ekranların PC tarafındaki kullanımlarıyla ilgili pek aynı şeyi söyleyemeyiz. Birçok markadan katlanır bilgisayar ekranları tanıtılsa da hâlâ popüler seviyede değiller.

Şimdi ise Auro Displays isimli bir şirket bunu değiştirmeyi amaçlayan ve katlanabilir ekranları popülerleştirecek bir ürün tanıttı. Firma, Single Flex Pro isimli yepyeni bir katlanabilir monitörle karşımızda.

Her yere götürebileceğiniz katlanabilir ekranlı taşınabilir monitör

Single Flex Pro, 13,3 inç boyutunda ekrana sahip taşınabilir bir monitör olarak geliyor. Yani her an her yere götürebileceğiniz katlanabilir bir monitör. Burada fikir çok basit: İnsanlara, çok fazla yer kaplamadan daha küçük bir çantaya sığacak şekilde ikiye katlanabilen, yeterli büyüklükte ikinci bir ekran sunmak. 60 Hz yenileme hızı, 300 nit parlaklık, 1536x2048 piksel çözünürlük, USB-C gibi özellikleri var. 17 inçlik daha büyük versiyonunun geleceği de açıklanmış.

Katlandığında yaklaşık 6x9 inç boyutlarında oluyormuş. 700 gram civarı ağırlığı var. Katlanabilir mekanizması seyahat ederken kapladığı alanı önemli ölçüde azaltıyor. Açtığınızda ise 3:4 en boy oranına sahip 13,3 inçlik bir ekran elde ediyorsunuz. FlexMatrix ismi verilen bir menteşe ve panel tasarımıyla gerçeğe dönüştürülmüş. Bu, ekranı tamamen düz, hafifçe bükülmüş, dik veya yatay gibi istediğiniz şekilde kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Mac’ler, Windows bilgisayarlar, iPad’ler gibi her türden cihazda kullanılabilecek monitörün fiyatı, 1.299 dolar olarak açıklandı.