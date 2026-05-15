DJI, çok beklenen kamerası Osmo Pocket 4P’yi duyurdu. Cihaz, çift kameralı olmasıyla dikkat çekiyor.

Çin merkezli teknoloji şirketi DJI, drone’lardan kameralara kadar birçok farklı ürünle karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise şirket, haftalardır teaser’ları yapılan, en çok beklenen ürünlerinden biri olan Osmo Pocket 4P’yi gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen bizlerle buluşturdu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Profesyonel seviyede vlog kamerası olarak nitelendirebileceğimiz Osmo Pocket 4P modeli, DJI’ın açıklamasına göre elde taşınabilir gimbal sistemlerinde sinematik mükemmelliğin yeni bir çağını başlatacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Osmo Pocket 4P, çift kamerayla gelecek

DJI, Pocket 4P'nin 10 bit D-Log2 renkleri ve geliştirilmiş stabilizasyon özelliğine sahip yeni nesil bir görüntüleme sistemi sunduğunu söylüyor. Özelliklerin çoğunun sızıntılarla uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Beklendiği gibi 4P’de ikinci bir kamera var. 3x optik zoom, 70 mm’ye eşdeğer bir telefoto olarak karşımıza çıkıyor. Ana sensör 1 inç iken telefoto kamera 1/1.5 inçlik olarak gelecek.

HDR video desteğiyle sinematik performansı cebinize soğdıracak Pocket 4P hakkında paylaşılan detaylar maalesef şimdilik bu kadar. Fiyatı, diğer detayları ve çıkış tarihi paylaşılmamış. Tahminler, 700 dolara yakın fiyatı olabileceği yönünde. Piyasaya sürülme tarihi ise belirsiz