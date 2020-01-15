Katlanabilir Telefonların Ekranında Elmas Kullanılabilir

Miraj Diaomond Glass adı verilen yeni malzeme, katlanabilir telefon camlarının gerçek anlamda bükülebilmesine olanak sağlayabilir. Ayrıca bu maddeyi kullanan telefonlarda ısı daha dengeli bir şekilde dağıtılacağından pil ömrü de uzayabilir.

Katlanabilir telefonlar, geride bıraktığımız yıllarda gerçekten önemli bir yol kaydetti ancak telefon üreticilerin hâlâ daha tam olarak yapamadığı bir şey var: bükülebilir cam. Günümüzün katlanabilir telefonlarında hassas ve esnek olan ekranı kaplamak için plastik bir malzeme kullanılıyor. Peki ya bu ekranlar ultra sert elmas tozuyla kaplansaydı ne olurdu?

Bu fikir göründüğü kadar çılgınca olmayabilir zira bir şirket, katlanabilir telefonlar için elmas ile hafif bir kaplama yapmanın bir yolu olduğunu düşünüyor. Gelin, bu fikrin altında neler yattığına ve teoride nasıl olduğuna biraz daha yakından bakalım.

Telefonlar, katlanabilirlikten bir şey kaybetmeyecek:

Tahmin edebileceğiniz üzere bükülebilir cam, katlanabilir telefonlarda bulunması gereken başlıca özellik. Şimdiye kadar plastik ekranların çizilmelere cam ekranlardan daha yatkın olduğu biliniyordu. Bu yüzden de telefon ekranlarında koruyucu olarak cam filmler daha çok tercih ediliyor. Galaxy Fold resmi olarak satışa sunulmadan önce Samsung’un karşılaştığı en önemli sorun da tam olarak buydu.

Gorilla Glass’ın üreticisi olan Corning, kırılmadan katlanacak kadar ince olan tasarımını gösterdi ancak bu tasarım hâlâ geliştiriliyor ve ticari olarak kullanılabilir değil. Şirketin rakipleri tarafından laboratuvar ortamında üretilen nano elmas malzemelerden yapılmış yeni bir tasarım olan Miraj Diamond Glass ise bu soruna bir çözüm olabilir. Bir tabakanın üzerine yalnızca 100 nanometre veya bir saç telinin 10.000’de biri kalınlığında olacak şekilde işlenen bu malzeme sayesinde elmas cam, plastik bir tabakayı ya da ham hâldeki bükülebilir bir cam tabakasını kaplayabilir.

Konu hakkında konuşuan Miraj Diamond Glass’ın geliştiricisi ve Akhan Semiconductor kurucusu Adam Khan, “Nano elmas, aslında kendi başına yarı esnektir ve bununla esnek camları kaplayabiliriz” diyor. Bunun uyumlu bir kaplama olacağını belirten Khan, bu uyumluluk sayesinde katlanabilirlikten bir şey kaybedilmeyeceğinin de altını çiziyor.

Nano elmas kaplama, telefonların pil ömrünü uzatabilir:

Geliştirici, Miraj Diaomond Glass’ın katlanabilir bir telefonun kasasında da tercih edilebileceğini söylüyor. Böylelikle üreticiler, ana ekranı desteklemek için arka tarafta ağır çelik malzemeler kullanmak zorunda kalmayabilir ve elmas cam doğrudan seramiği kaplayabilir. Dahası elmas cam, telefonların daha iyi çalışmasını sağlamak için ısıyı daha dengeli bir şekilde dağıtabiliyor ve böylece cihazların pil ömrü de uzayabiliyor.

Bununla birlikte “elmas” denilince ürkütücü fiyatların ortaya çıkabileceğini düşünen kişilere yönelik bir açıklama da yapan Khan, şirketinin bu elmas kaplamalar için Corning’in Gorilla Glass camlarda istediğinden daha fazla bir fiyat talep etmeyeceğini belirtiyor. Bu da yeni maddeye olan talebin gerçekten ciddi oranlara varabileceğini gösteriyor.