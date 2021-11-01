Akıllı telefon şirketi Royole'in üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir ekranlı telefonuna dair tasarım görüntüleri açığa çıktı. FlexPai 3 olarak isimlendirilmesi muhtemel telefon, kalın çerçeveleri ve açılabilir ön kamerası ile dikkat çekiyor.

Dünyanın ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu FlexPai'nin arkasındaki isim olarak bilinen Royole, yeni bir katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Akıllı telefon sektörünün önemli sızıntı kaynaklarından bir tanesi olan Evan Blass tarafından yapılan bir paylaşım, "FlexPai 3" olarak isimlendirilen muhtemel akıllı telefonun tasarımını ortaya koydu.

FlexPai, Samsung Galaxy Z Fold ile Huawei Mate X serisinin atası konumundaydı. Tablet benzeri bir görünüme sahip olan cihaz, yatay düzlemle katlanabilir bir yapıya sahipti. Sızdırılan son görüntüler, Royole'in aynı tasarım dilini kullanmaya devam edeceğini gözler önüne seriyor. FlexPai 3'ün tasarımını ortaya koyan görüntüler de yatay düzlemde katlanabilen tablet büyüklüğünde bir akıllı telefonu gözler önüne seriyor.

FlexPai 3'ün tasarımı işte böyle olabilir

Evan Blass'ın paylaştığı görüntüler, FlexPai 3'ün oldukça kalın çerçevelerle geleceğini gözler önüne seriyor. Arka kısımda ikili kamera kurulumunu tercih eden şirket, parmak izi okuyucu sensörünü ise yan panelde kullanmış durumda. Telefonun ön kamerası ise bir süredir yeni modellerde görmediğimiz pop-up tasarıma sahip. Yani telefonun ön kamerası, açılabilir bir yapıda olacak.

Royole, üzerinde çalıştığı akıllı telefonla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ancak daha önce ortaya çıkan bilgiler, FlexPai 3'ün 7,2 inç büyüklüğünde bir ekranla geleceğini ve 3.360 mAh batarya ile geleceğini ortaya koydu. Küçük kapasiteli bataryanın bu denli büyük bir ekrana nasıl yeteceği daha şimdiden merak konusu olmuş durumda...