Sony Xperia Pro-I Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Sony, kamera donanımıyla da diğer teknik özellikleriyle de dikkat çeken yeni amiral gemisi telefonu Xperia Pro-I'i duyurdu. Aralık ayında Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak telefon, özellikle de içerik üreticilerin dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "Xperia Pro-I"i duyurdu. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleri için özel olarak tasarlanan akıllı telefon, genel donanım özellikleri ile de hiç fena değil. Dilerseniz hemen, Sony'nin yeni akıllı telefonuna derinlemesine bir bakış atalım.

Xperia Pro-I, 6,5 inç büyüklüğünde 4K çözünürlük sunan bir ekranla geliyor. 120 Hz tazeleme oranı sunan OLED yapıdaki bu ekran, nispeten kalın çerçevelere sahip. Çerçeve içerisine yerleştirilmiş ön kamera ise kullanıcıya 8 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise telefonun yan paneline monte edilmiş olarak karşımıza çıktı.

Sony Xperia Pro-I işte böyle görünüyor

Sony'nin yeni amiral gemisi telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç; 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile destekleniyor. Dileyen kullanıcılar, microSD kart desteği ile depolama alanını genişletebiliyorlar. Android 11'le çalışan telefonun bataryası ise 4.500 mAh kapasite sunuyor. Kullanıcılar, bu akıllı telefonda 30 watt hızlı şarj desteğini kullanma imkanına sahip olacaklar.

Gelelim asıl meseleye: Mest eden kamera özellikleri

Telefonun en çok etkileyen özellikleri, arkada yer alıyor. Sony Xperia Pro-I, dörtlü kamera kurulumuyla geliyor. Bu kamera kurulumunda 1 inç büyüklüğünde özel bir ana sensör bulunuyor. 12 MP çözünürlük sunan bu sensör, f/2.0'den f/4.0'e kadar diyafram açıklığı sunuyor. Kamera kurulumunda yer alan ikinci 12 MP'lik sensör ise ultra geniş açılı çekimlere imkan tanıyor. Üçüncü bir 12 MP'lik sensör ise 2x telefoto kamera olarak görev alıyor.

Sony'nin yeni akıllı telefonunun ana kamerası, bazı etkileyici özellikler sunuyor. Örneğin bu kamera, insan ve hayvanların gözlerine gerçek zamanlı odaklama yapabiliyor. 315 kademeye sahip AF desteği ise istenen bir nesneye odaklanılmasına imkan tanıyor. 5x ağır çekim için 120 fps'ye kadar 4K video çekimlerinin yapılabilmesine destek veren kamera, 21:9 oranının aktif edilmesi durumunda film sahneleri gibi çekimler yapılabilmesini sağlıyor. Üstelik bu akıllı telefona takılacak bir aksesuar ile arka kamera ile selfie çekimlerinin yapılması da sağlanıyor. Bu aksesuar, özellikle de içerik üreticilerin vazgeçilmezi olacak gibi görünüyor. Bu arada, kameranın etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlayan fiziksel butonların telefonun yan çerçevelerinde ekli olduğunu da belirtelim.

Sony Xperia Pro-I teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç büyüklüğünde 4K çözünürlük, OLED, 120 Hz tazeleme

6,5 inç büyüklüğünde 4K çözünürlük, OLED, 120 Hz tazeleme İşlemci: Snapdragon 888

Snapdragon 888 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP + 3D iTOF

12 MP + 12 MP + 12 MP + 3D iTOF Batarya: 4.500 mAh (30 watt hızlı şarj)

4.500 mAh (30 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11

Tüm bu özellikleriyle duyurulan Sony Xperia Pro-I, aralık ayında İngiltere, Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Telefonu satın almak isteyen bir tüketici, 1.799 euro ödeme yapacak. Telefonun arkasına bir ekran getiren Vlog aksesuarı içinse 199 euro ödeme yapılması gerekecek.