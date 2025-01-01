Olimpiyat Oyunları; içinde destansı hikâyeleri, büyük zaferleri ve yenilgileri barındırıyor. Bu açıdan bakıldığında, Dorando Pietri'nin hikâyesi, bir kaybın nasıl bir zafere dönüşebileceğini gösteriyor bize.

1908 yılında katıldığı Londra maratonunda yarışan Dorando Pietri, var gücüyle mücadele etti ancak işler istediği gibi gitmedi.

Yarışın galibi olamasa da altın kupa kazandı. Peki bu tam olarak nasıl oldu?

Pietri, bir maraton koşucusuydu.

Pietri, spora ilk adım attığı yıl olan 1904'te, İtalyan koşu şampiyonluğunu kazanmıştı. Bir sonraki yıl ise Paris'te 30 kilometrelik bir yarışta zafer kazandı. Askerlik yaptıktan sonra 1907'de, İtalya'nın 5000 ve 20000 metre şampiyonluğunda zafer elde etti.

Bu kadar zaman içinde, 1906'da Atina'daki ara Olimpiyat Oyunları sırasında sadece bir yarışta kazanamamıştı. Bağırsak sorunları, önde olmasına rağmen yarışı bitirememesine neden olmuştu.

Bu nedenle 1908 Londra maratonunda daha yavaş bir tempoda gitmeye karar verdi.

Dorando Pietri, her ne kadar böyle bir karar alsa da yarışın ortasında yükselişe geçti. White City'deki stadyuma girdiğinde, 2. koşucuya büyük bir fark atmıştı ama çok yorulmuştu.

Yarışın son 200 metre tam bir çileydi. İlk olarak yanlış yolda koşmuştu, sonra düşmüştü. Bitiş çizgisine ulaşana kadar 4 kere daha düşmüştü.

Atlet, daha sonra "Kraliçe’nin önünde ölmesine izin veremezdik.” diyen görevlilerin yardımıyla nihayet bitiş çizgisine varmıştı.

Amerikalı bir atlet olan Johnny Hayes 2. sıradaydı. Bunu göz önünde bulundurarak, ABD Olimpiyat Federasyonu, şikâyette bulundu ve sonucunda Dorando Pietri diskalifiye edildi.

Ancak yarışı izleyen seyirciler, Pietri’nin performansından çok heyecanlanmıştı. Gazeteler bile haberleri yayımladı ve böylece yenilgi, bir zafere dönüştü.

Etkinliği takip eden Sir Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes’ün yazarı), olanları şöyle anlattı:

“Hiçbir tazminat, Dorando'yu diskalifiye edilmesinden kaynaklanan kayıp için teselli edemeyecek. Yine de onun stadyumdaki muhteşem çabasını gören birçok kişinin, bir hatıra taşıdığını görmek istediğinden eminim. Kraliçe Alexandra, yarışa saygının bir işareti olarak Pietri'ye şahsen, altın bir kupa verdi.”

İtalya'da halk figürü hâline geldi.

İtalya'ya döndükten sonra spor faaliyetlerine bir süre daha devam etti ve yine pek çok yarışın galibi oldu. Ancak sonrasında spor, ana ilgi alanı olmaktan çıktı. İtalya'da bir tür efsanevi sporcu ve halk figürü hâline gelmişti.

Bir kitap yayımladı ve Londra oyunlarından elde edilen şöhret (bunun sonucunda elde edilen kazançlar) sayesinde memleketi Carpi'de bir otel, daha sonra Sanremo şehrinde bir garaj açtı.

Bunların yanı sıra Pietri, faşizmin büyük bir destekçisiydi. 1942’de hayatını kaybettiğinde, faşizmin en bilinen sembollerinden biri olan siyah gömlek giyerek gömüldü ve Mussolini rejimi tarafından kahraman ilan edildi.

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