Kayseri'de Karbon Salınımı 17 Bin Ton Azaltıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ulaşım alanında yapılan planlamalar sayesinde 2016-2021 yıllarında karbon salınımını 17 bin ton azalttı.

İklim krizi, son senelerde sıklıkla duyduğumuz kelimeler arasında yer aldı. Fakat bu terim bir başarı, olumlu durum olarak değil, gelecekte bizleri bekleyen ve dünyayı tehlikeye atan bir sorunun tanımı olarak aklımıza kazındı. Haliyle bununla birlikte karbon salınımı meselesi de son dönemlerde sıklıkla karşımıza çıkmaya başladı. Atmosfere yayılan karbondioksit gazı miktarını tanımlayan karbon salınımı, dünyamız için bir tehlike oluşturuyor.

Kontrolsüz ve tedbirsiz sanayileşme, nüfus yoğunluğu, yeşil alanların azalması ve beton binalar, sera gazlarının bilinçsiz bir şekilde doğaya salınması gibi etkenlerin sebep olduğu karbon salınımını azaltmaya yönelik dünya genelinde önemli çalışmalar yapılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de, bu konuda örnek olacak bir çalışmaya imza attı.

“Hedefimiz her yolcu başına karbon ayak izini azaltmak”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, karbon salınımında ulaşım sektörünün de etkileri bulunduğunun bilinciyle, ulaşım alanında planlar yaparak 2016-2021 yılları arasındaki karbon salınımını 17 bin ton azalttı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, kent çeperleri ve meydan çevresinden geçen mahallelerde 9 bin 311 olan sefer sayısının ücretsiz aktarma uygulamasıyla 2 bin 36’ya azaltarak, kilometre başına taşınan yolcu sayısında yüzde 33'lük iyileşme sağladı. Bu iyileştirmeler neticesinde 2016-2021 yıllarında filo kilometrelerinin azaltıldı ve yakıt tüketimi yaklaşık 6 milyon 400 bin litre düştü. Azalmadan önce 17 bin ton karbondioksit emisyonu üreten yakıt tüketiminin seviyesi düşürüldüğü için karbon emisyonu da 17 bin ton karbon emisyonu azalmış oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu çalışmayla ilgili bilgi vererek, "Meclis'te alınan karar ile Paris İklim Anlaşmasına taraf olduk. Biz 2030 yılına kadar karbon salınımını yüzde 21 azaltma yönünde taahhüt vermiş olduk. Ulaşım tarafına bakarsak bizim ulaşım sektörü olarak 2030 yılında 46 milyon ton sera gazını azaltmamız gerekiyor. Ülkemizin hedeflerine paralel olarak kendimize hedefler belirledik. 2028 yılına göre hedeflerimiz, raylı sistemler tarafından yolcu başına düşen karbon ayak izimizi yüzde 40 azaltmak. Otobüste taşıdığımız her yolcu başına karbon ayak izini ise yüzde 36 azaltmak” dedi.