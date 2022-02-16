Marketlerden KDV İndirimi Sonrası Fiyat Açıklaması

Uygulanan KDV indiriminin ardından sektörün önde gelen marketlerinden şikayetler gelmeye başladı. Sektörün liderleri indirimleri uyguladıklarını, ancak şimdi de ürünleri aldıkları üreticilerin fiyatları artırdığını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temel gıda ürünlerine uygulanan KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğünü açıklamış, bunun üzerine sektörün önde gelen zincir marketleri de bu açıklama doğrultusunda ürünlerinde indirim uygulamaya başladıklarını bildirmişti. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri’ne düzenlediği ziyaretin ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dair bir kez daha konuşmuş, KDV’ye uygulanan indirime ek olarak marketlerden de ekstra yüzde 7 indirim istediklerini ifade etmişti.

Bu açıklamaların ardından tüm gözler marketlere çevrildi. Konuya dair açıklamalarda bulunun sektör temsilcileri, KDV indirimlerini sattıkları ürünlere uygulamalarına rağmen bu sefer de ürünleri aldıkları üreticilerin zam yaptığını; bu sebeple de zararına satışlar yaptıklarını kaydetti.

Zararına satışlar yapan marketler durumdan şikayetçi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın indirim çağrısı üzerine ürünlerini artık indirimli bir şekilde sattıklarını, ancak şimdi de üreticilerin ürünlerin maliyetlerini artırdığını belirten sektör temsilcileri durumdan şikayetçi oldu. KDV indirimi ile birlikte raflardaki ürünlere anında indirim yaptıklarını ifade eden Onur Marketler Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Marketler KDV indirimi zaten açıklama gelir gelmez uyguladı. Bizler de tüketicinin uygun fiyatlı gıda tüketmesi konusunda hassas davranıyoruz ve zaman zaman indirim yapıyoruz. Ancak bazı ürünler bizlere zamlı geliyor. Üreticiden zamlı gelen ürünleri bizler de mecburen zamlı bir şekilde raflara koyuyoruz. Bu konuda marketlerin haksız yere üzerine gidiyorlar. Bizler de üreticiden zamlı alıyoruz. Örnek vermek gerekirse yumurtaya geçtiğimiz hafta üretici bazlı zam geldi. Dolayısıyla aradaki indirim farkı kapanmış oldu.

Üreticinin zamların tamamen yansıtılmadığına yönelik şikayetine dair ise Tüfekçi, “Mesela şimdi önümüzdeki haftalarda şeker fabrikalarını şekere zam yapacağı konuşuluyor. Şekerde biz yüzde 7 KDV indirimi yaptık ama ürün bize zamlı gelirse yine aradaki fark kapanmış olacak. Bazı gıda ürünlerinde zam gelse bile biz kısıtlı marjlarda zam yapıyoruz. Hatta bazen kendi maliyetinin altında zararına bile satış yaptığımız oluyor" şeklinde kaydetti.

"Üreticiden gelen ürünlerin indirimli gelmesi gerekiyor"

Marketlerin üzerinde büyük bir baskı olduğunu ve bu yüzden zararına satışlar yapıldığını belirten Altun Market Genel Müdürü Hakan Baran ise, “Bizlerin de toptan alırken zamlı aldığımız birçok ürün var. Bu ürünlerde yaşanan zammı minimum düzeyde yansıtmaya çalışıyoruz. Üzerimizde pandemi başından bu yana bir baskı ve önyargı var. Ürünlerimizi zaten zamları erteleyerek raflara ekliyoruz. Ürünlerin neredeyse yüzde 10’nunu zararına satıyoruz diyebilirim. Esasen üreticiden gelen ürünlerin indirimli gelmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin olarak KDV indirimini hemen raflara yansıttıklarını belirten Mopaş Genel Müdürü Reşat Narman ise, "Ancak bu KDV indiriminin dışında birçok ürüne ek olarak zam geliyor. Bizler zaten bu zamları opsiyonlu olarak yansıtıyoruz. Piyasadan gelen zamları mümkün olduğunca yansıtmamaya çalışıyoruz. Maliyetlerimizin altında sattığımız ürünler de oluyor bu konuda marketlerin üzerinde biz baskı var ancak üreticiden zamlı gelen ürünü de bazen mecburen yansıtmak zorunda kalıyoruz.” şeklinde aktardı.