Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Market Fiyatları Hakkında Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerine uygulanan yüzde 7'lik KDV indirimi ile ilgili konuştu. Fiyatların düşmeye başladığını söyleyen Erdoğan, zincir marketlerden ekstra indirim taleplerinin olduğunu belirtti. İşte açıklamanın detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gündemi meşgul eden KDV indirimi ile ilgili de konuşan Erdoğan, denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüleceğini ve fiyatların öyle veya böyle ineceğini söyledi. Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV'de yapılan yüzde 7'lik indirime ek olarak, marketlerden ekstra yüzde 7'lik indirim istediklerini de belirtti.

NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri'nin "Enflasyonla Mücadele Timi kurulacağını söylemiştiniz. Bu tim enflasyonla mücadelede başarılı olabilir mi?" sözlerine yanıt veren Erdoğan, endişeye mahal verilmemesi gerektiğini söyledi.

"Vatandaşımızı bunlara ezdirmeyeceğiz"

Geçtiğimiz gün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, KDV indiriminden önce fiyatlara zam geldiğine ilişkin iddialardan ve bu iddiaların sosyal medyadaki yansımalarından bahsetmiştik. Bu gelişmeler üzerine Yurteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle konuştu:

Cumartesi günü enflasyonla mücadele yolunda çok önemli bir karar açıkladınız. Gıda ürünlerinde KDV yüzde 1’e düşürüldü. Ancak özellikle marketlerde gıda ürünlerinde uygulamada bir sıkıntı olduğuna dair genel bir kanaat var. Özellikle zincir marketler cephesinde ilginç şeyler oldu. Örneğin KDV indirimi öncesi 30’lu bir koli yumurta 38,90 liradan satılıyordu. Açıklama sonrası aynı gün içinde aynı yumurta 45,90 liraya çekildi. Pazartesi günü zincir marketler yaptıkları 7 lira zammı, 3’er lira geri çektiler, toplamda koli başına 4’er lira zam yaptılar. Toplamda 50 bin şubesi bulunan bu zincir marketlerin organize hareket etmesi maddi anlamda bir milli güvenlik sorunu teşkil etmiyor mu? Enflasyonla Mücadele Timi kurulacağını söylemiştiniz. Bu tim enflasyonla mücadelede başarılı olabilir mi? Esnaf çocuğu bir gazeteci olarak biraz endişeliyim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalara verdiği cevap ise şöyle oldu:

"Bir defa hiç endişeli olmayın. Şu an itibarıyla gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bunları yakın markaja almış durumda. Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek. Ben tabii Hazine ve Maliye Bakanımıza “Süratle bunların üzerine gitmeniz gerekiyor” dedim. Onların patronlarıyla da bizzat Nureddin Bey görüşmek suretiyle bunların üzerine gitmeye ve bir de bunları teftişe devam edeceğiz. Biz devlet olarak temel gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e indirdik ama bir de dedik ki siz de indireceksiniz. “Biz nasıl KDV’yi 7 puan indirdiysek, buna ek olarak sizden de burada en az yüzde 7 fiyat indirimi bekliyoruz” dedik. Ki bu toplamda 14 puan eder. Onlardan da daha sonra bu istikamette açıklamalar aldık. Şimdi bu devam etmezse biz bunların üzerine çok farklı bir şekilde gideceğiz. Bir defa vatandaşımızı bunlara ezdirmeyeceğiz. Bunların üzerine üzerine gideceğiz. Böylece meyveydi, sebzeydi, hububattı, yumurtaydı, süt ve süt mamulleriydi aklınıza ne gelirse, tüm temel gıda ürünlerinde gerekli olanı yapacağız. Şurada 1-2 ay içerisinde bu rafların nasıl düzeldiğini hep beraber göreceğiz. Hiç endişeniz olmasın."