ABD'nin Oregon eyaletinde bir ev kedisinin H5N1 içeren çiğ evcil hayvan mamasını yedikten sonra ölmesi uzmanları alarma geçirdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), kedilerde artan kuş gribi vakaları ve insanlarda tespit edilen yeni bir mutasyon nedeniyle alarma geçti.

Oregon’da bir ev kedisinin H5N1 içeren çiğ evcil hayvan maması yedikten sonra ölmesi endişeleri artırdı. Washington eyaletinde de bir barınaktaki 20 büyük kedinin kuş gribinden ölmesi dikkatleri kedilere çevirdi. Uzmanlar, kedilerin enfekte kuşları yiyerek virüsü kapabileceğini ve ev ortamında insanlara bulaşma riski yaratabileceğini söylüyor.

Louisiana’da kritik durumdaki bir hastada H5N1 virüsünün insan solunum yollarına uyum sağlayabilecek şekilde genetik değişiklikler taşıdığı tespit edildi ancak yetkililer, bu mutasyonların sadece bu vakayla sınırlı olduğuna ve topluma yayılmadığını söyledi.

Paniğe yol açacak bir pandemi öngörülmüyor

CDC’ye göre mutasyonlar hastanın ileri derecede kötüleşmiş durumunda gerçekleşmiş olabilir. Erasmus Üniversitesi’nden Thijs Kuiken, bu tür adaptasyonların daha etkili bulaşıcılık için yeterli olmadığını ancak dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Virolog Angela Rasmussen ise bu değişimlerin şimdilik paniğe yol açacak bir pandemiye dönüşme riski taşımadığını ancak mevcut kuş gribi dolaşımının hızlı evrimsel sıçramalar yaratabileceği konusunda uyarıyor.

Uzmanlar, kedilerin dışarıda kontrolsüz dolaşmasını sınırlamayı ve evcil hayvan mamalarının güvenilir markalardan tercih edilmesi gerektiğini öneriyor.