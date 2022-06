Türk televizyonlarında yayınlandığı dönem hepimizi ekran başına kilitleyen pek çok dizide başrol olarak izlediğimiz ve aynı performansı beyazperdede de gösteren başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu sevenler için oyuncunun rol aldığı en iyi film ve dizilerden bazılarını listeleyerek kısaca bu yapımların izleyiciye sundukları hikayelerden bahsettik.

18 Haziran 1974 tarihinde Ankara’nın Bala ilçesinde dünyaya gelen Kenan İmirzalıoğlu, kariyerine manken olarak başladı. 1997 yılında yapılan 10. Best Model of the World yarışmasında da ülkemizi temsil eden İmirzalıoğlu kısa süre içinde kariyerine yeni bir yön vererek oyunculuğa adım attı. Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde oynadığı ilk dizi olan Deli Yürek, yayınlandığı dönem izlenme rekorları kırdı.

Kenan İmirzalıoğlu, kariyeri boyunca pek çok diziye daha imza attı. Başrolünde yer aldığı neredeyse tüm diziler Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Aynı performansı beyazperdede de sunan İmirzalıoğlu, kariyeri boyunca pek çok ödüle layık görüldü. Kenan İmirzalıoğlu sevenler için oyuncunun rol aldığı en iyi film ve dizilerden bazılarını listeleyerek kısaca bu yapımların izleyiciye sundukları hikayelerden bahsettik.

En iyi Kenan İmirzalıoğlu film ve dizileri:

Haydarinna: Deli Yürek

Tür: Macera, Suç, Dram

Yıl: 1998 - 2002

Oyuncular: Kenan Imirzalioglu, Kürşat Alnıaçık, Mehtap Bayri

IMDb: 7.6

Ülkemizin ilk mafya dizilerinden biri olarak kabul edilen Deli Yürek, askerden dönen Yusuf Miroğlu’nun mafya ağalarından biri ile konuşmaya gittiği zaman ona kurulan bir pusunun ortasında kalmasıyla başlıyor. Bu karanlık dünyada adım adım ilerleyen bizim delikanlı, daha sonra Yusuf Miroğlu kanunları koyacak bir noktaya geliyor. Deli Yürek yayınlandığı dönem ülkenin siyasi gelişmelerine de riskli göndermeler yapmıştır. Daha sonra Deli Yürek: Bumerang Cehennemi adı ile bir de sinema filmi çekilmiştir.

Sivil hayata dönen iki gazi: Yazı Tura

Tür: Dram

Yıl: 2004

Oyuncular: Mizgin Kapazan, Erkan Can, Kenan İmirzalıoğlu

Yönetmen: Uğur Yücel

IMDb: 7.6

Usta oyuncu Uğur Yücel’in yazıp yönettiği Yazı Tura filmi, izleyiciyi rahatsız etmesi için yapılmış deneysel teknik detaylara sahip bir yapımdır. Film, Güneydoğu’da birlikte askerlik yapan ve birer gazi olarak memleketlerine dönen Göremeli futbolcu Şeytan Rıdvan ile İstanbullu Hayalet Cevher’in hikayelerini anlatıyor. Askerlik görevinde biri bacağını, diğeri kulağını kaybeden iki arkadaşın sivil hayatları bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.

Ağlattı: Acı Hayat

Tür: Dram, Romantik

Yıl: 2005 - 2007

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Selin Demiratar, Oğuz Galeli

Yönetmen:

IMDb: 6.3

Acı Hayat dizisi yayınlandığı dönemde pek çok izleyiciyi ağlamaktan helak etmiş ve tam anlamıyla adının hakkını vermiştir. Dizide yoksul bir kenar mahallede yaşayan kaynakçı Mehmet ile manikürcü Nermin’in hikayesini izliyoruz. Cepleri fakir, yürekleri zengin olan bu çiftimiz maalesef gönül zenginliğinin karın doyurmadığını anlayacaklardır.

Milli mücadelede bir külhanbeyi: Son Osmanlı Yandım Ali

Tür: Aksiyon, Komedi, Tarihi

Yıl: 2007

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Emin Boztepe

Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan

IMDb: 6.9

Başkent İstanbul başta olmak üzere memleketinin dört bir yanının işgal altında olduğu karanlık yıllarda vatanını seven herkes milli mücadeleye katıldı. Bu kahramanlardan bir tanesi olan İstanbul’un külhanbeylerinden Yandım Ali, Mustafa Kemal Paşa ile yolu kesiştikten sonra sevgilisi ile Viyana’ya kaçma hayallerini bir kenara bırakmış ve vatanı için kollarını sıvamıştır. Son Osmanlı Yandım Ali, Suat Yalaz’ın aynı isimli çizgi romanından sinemaya uyarlanmıştır.

Gerilim dolu bir polisiye: Ejder Kapanı

Tür: Suç, Dram, Gerilim

Yıl: 2010

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Ozan Güven

Yönetmen: Uğur Yücel

IMDb: 6.5

Usta oyuncu Uğur Yücel’in yönetmen koltuğunda olduğu Ejder Kapanı, oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bir yapım. İstanbul’da sübyancı sapıkların öldürüldüğü bir dizi cinayet başlar. Olayı inceleyen cinayet masası müdürü ve müdür yardımcı, kız kardeşi tecavüze uğradıktan sonra ortadan kaybolan Ensar isimli birinin peşine düşerler. Cinayetler hızla artmakta ancak gizem perdesi bir türlü aralanmamaktadır.

Ömer iyi çocuktu ama fena bir kusuru vardı: Ezel

Tür: Suç, Dram, Gerilim

Yıl: 2009 - 2011

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Haluk Bilginer

IMDb: 8.7

Türk televizyon tarihinin tartışmasız en başarılı dizilerinden bir tanesi olan Ezel hakkında ne söylesek az kalacaktır. Aradan yıllar geçmesine rağmen bugün bile intikam hikayesi denilince hepimizin aklına Ezel dizisi geliyor. Performanslarıyla göz dolduran oyuncu kadrosu, her bölümüyle şaşırtan senaryosu ve izleyenleri ekrana kilitleyen hikayesi ile Ezel dizisi izlemeyen kimse kalmasın diyoruz.

Tren istasyonların geçen hayat: Uzun Hikaye

Tür: Dram

Yıl: 2012

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Tuğçe Kazaz, Mustafa Alabora

Yönetmen: Osman Sınav

IMDb: 7.5

Kenan İmirzalıoğlu’nu alıştığımızdan farklı bir rolde, bir baba olarak gördüğümüz Uzun Hikaye filminde Balkan göçmeni Ali’nin hikayesini izliyoruz. Ailesi izin vermediği için aşık olduğu Münire’yi kaçıran Ali, Mustafa adlı bir oğulları olduktan sonra geçim sıkıntısı çekmektedir. Tren istasyonlarında gezerek katiplik yapan Ali, haksızlık karşısında asla susmamasıyla tanınır. Mustafa Kutlu'nun aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan Uzun Hikaye filmi, Türkiye yakın tarihine ışık tutuyor.

Bir baba oğul öyküsü: Karadayı

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Yıl: 2012 - 2015

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Bergüzar Korel, Çetin Tekindor

IMDb: 7.6

1970’li yılların İstanbul’unda geçen hikaye, o dönem bugünün mafyalarına benzemeyen kabadayıların hikayesini anlatıyor. Bir mahalle kültürü çevresinde aile, arkadaşlık, onur, namus gibi meseleler bir baba - oğul hikayesi üzerinden izleyenlere anlatılıyor. Babasının suçsuz olduğuna inanan karakterimiz, kararı verecek savcının fikrini değiştirmek için avukat kılığında onun yanına yerleşir. Sonrasında yaşananlar ise aşk ve aile kavramlarının derinlemesine sorgulanmasıdır.

İyiliksever hırsız: Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

Tür: Aksiyon, Komedi, Suç

Yıl: 2017

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli

Yönetmen: Onur Ünlü

IMDb: 4.8

Sıra dışı filmlerin yönetmeni Onur Ünlü imzalı Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü, oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bir yapım. Peyami Safa'nın yarattığı roman kahramanı Cingöz Recai’nin sinema uyarlaması olan filmde, iyiliksever hırsız olarak tanımlanan karakterimizin kendini hiç tanımadığı bir çetenin içinde bulmasını izliyoruz. Elbette iyi de olsa hırsız olan karakterimizin ensesinde her daim Baş Komiser Mehmet Rıza bulunmaktadır.

Mistik cinayetler: Alef

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Yıl: 2020 - 2022

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Melisa Sözen

IMDb: 7.9

BluTV dijital platformunda yayınlanan Alef dizisi, Cinayet Büro Amiri Settar ve ortağı Komiser Kemal’in hikayesini anlatıyor. İstanbul Boğazı'nda bir cesedin ortaya çıkması sonucu ikili kendilerini şehrin karanlık ve mistik bir yönünü keşfederken bulurlar. Öğretim görevlisi Yaşar’ın da aralarına katılması ile birlikte işlenen seri cinayetlerin ardındaki sır perdesini aralamaya çalışırlar.

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen ismi Kenan İmirzalıoğlu’nun rol aldığı en iyi dizi ve filmleri listeleyerek kısaca bu yapımların izleyiciye sundukları hikayelerden bahsettik. En sevdiğiniz Kenan İmirzalıoğlu dizisini ya da filmini yorumlarda paylaşabilirsiniz.