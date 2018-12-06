Sürekli olarak genişleyen ürün kataloğuyla sektördeki yerini giderek güçlendiren Xiaomi'nin dikkat çekici ürünlerinden olan Xiaomi Yi Home IP Kamera, Teknostore'da kısa süreliğine indirimde.

Son dönemde piyasaya sürdüğü akıllı telefonları ile gözleri üzerine toplayan Xiaomi, aynı zamanda özellikle teknolojik ev aletleri alanında ürettiği yenilikçi ürünlerle de adından sıkça söz ettirir hale geldi. Akıllı bilekliklerden elektronik paspaslara, kendi kendine çalışan robot süpürgelerden aydınlatma ürünlerine kadar pek çok farklı alanda üretim yapan şirketin, sizlere bu içeriğimizde tanıtacağımız ürünü ise Xiaomi Yi Home IP Kamera.

Bünyesinde barındırdığı hareket algılama, gece görüşü, bebek ağlama alarmı, dahili hoparlör ve mikrofon gibi özellikleriyle kendi güvenlik sisteminizi kurmanıza olanak sağlayan Yi Home IP Kamera, mobil cihazlar üzerinden kontrol ediliyor. Anlık bildirimler ve dilediğiniz her an erişim imkanı ile oldukça kullanışlı olan ürün, aynı zamanda verileri SD kart desteği sayesinde saklamanıza da imkan tanıyor.

Ürünün teknik özellikleri ise şu şekilde;

Bağlantı: WiFi 802.11 b/g/n

Depolama: Micro SD Kart (max. 32 GB)

Çözünürlük: 1080p

Lens: F2.0mm 112°

Güç: 5V/1A

4x Dijital Zoom

Ağırlık: 260g

Boyut: 11.50 x 8.00 x 3.00cm

Eğer Xiaomi Yi Home IP Kamera dikkatinizi çektiyse, buraya tıklayarak ürünün Teknostore sayfasına geçiş yapabilir, indirim fırsatından faydalanabilirsiniz.