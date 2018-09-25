Kendi Kendini Çözebilen Bir Rubik Küp Geliştirildi

Teknoloji geliştikçe insan zekasına ihtiyaç azalıyor. Bir geliştirici, kendi kendini çözebilen bir rubik küp geliştirdi.

Henüz tabletlerin ve akıllı telefonların olmadığı dönemlerde çocuklara oyuncak olarak rubik küpler verilirdi. Böylece çocuklar hem renkli bir oyuncakla oynarken mutlu olurlar, hem de rubik küpü çözmeye çalışırken zekalarını geliştirirlerdi. Günümüzde rubik küple oynayan çok az çocuk kalmış olsa da rubik küpler geliştirilmeye devam ediyor.

İyice karıştırılmış bir rubik küpü çözmek kesinlikle kolay değildir. Bazıları bunun için saatlerce uğraşırken bazıları saniyeler içinde küpü çözüp masaya bırakabilir. Bazıları ise küpü karışık halde masaya bırakır ve çözülmüş olarak eline alır. Şaka değil; bir Japon mucit, karıştırıldıktan sonra kendi kendini çözen bir rubik küp geliştirdi.

Kendi kendini çözen rubik küpün kullanımı son derece kolay. Yukarıdaki videoda da izleyebileceğiniz gibi tek yapmanız gereken küpü karıştırmak ve ardından masanın üzerine bırakmak. Rubik küp, robotik bir dansla taklalar atarak kendi kendini çözecektir. Tabi bu durum rubik küpün kullanım amacını bir miktar saptırıyor.

Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Bir rubik küp, kendi kendini nasıl döndürerek çözmeyi başarıyor? Elbette ki bir elektronik devre ve algoritma yardımı ile. Küpün kendi kendini nasıl çözdüğünü daha açık bir şekilde görmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.