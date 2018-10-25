Kendi Oyunlarınızı Commodore 64 Mini’ye Nasıl Yüklersiniz?

Commodore 64 Mini'nize oyun yüklemek çok daha kolay hale geldi.

Eğer siz de retro oyun hayranıysanız ve Commodore 64 oyunlarını seviyorsanız kendinize Commodore 64 almış olabilirsiniz. Eğer aldıysanız içinde yüklü olan tüm oyunları bitirmiş olmanız da muhtemel.

Peki, yeni oyunlar yüklemek için neler yapmanız gerekiyor?

Aygıt Yazılımınızı Güncelleyin

Oyun yükleme işlemini en kolay hale getirmek için aygıt yazılımınızı güncelleyebilirsiniz. Aygıt yazılımınızı güncellemek için:

- C64’ünüzdeki ayarlar menüsüne gidin

- System Information (Sistem Bilgisi) seçeneğine girin

- Aygıt sürümünüzü kontrol edin. Sürümünüzü buradan kontrol edebilirsiniz.

- Aygıt yazılımınızın güncellenmesi gerekiyorsa dosyaları bir USB’nin root dizinine kaydedin.

- USB’nizi C64 Mini’ye bağlayın ve System Information sayfasına girin. Güncellemeyi göreceksiniz. Apply (uygula) butonunu seçin.

- C64’ünüz güncellenecek ve yeniden başlatılacaktır.

Oyunlarınızı Yüklemek

En son güncellemelerle C64’ünüze oyun yüklemek çok daha kolay bir hâl almış durumda. Tüm yapmanız gereken oyunlarınızı bir USB’ye atmak ve C64’ünüze bağlamak.

- İçinde oyun bulunan USB’nizi C64’ünüze bağladıktan sonra bir USB işareti göreceksiniz. Bu işareti seçin.

- USB’nizdeki oyunların listesi karşınıza çıkacak. Oynamak istediğiniz oyunu seçin.

- Çocukluğunuzdan kalma ilginç ve eğlenceli oyunları oynarken iyi eğlenceler.