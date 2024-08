İnsan bedeninin kendi kendini tamir edemeyen kıkırdaklarını tedavi edebilecek bir biyomateryal geliştirildi.

İnsan bedeni, kendini tedavi etmekte oldukça başarılı olsa da vücudumuzun bazı kısımları yenilenemiyor. Bu yapılardan biri de kıkırdaklarımız. Kemiklerimizin uç kısımlarında bulunan bu dokular zaman içerisinde yıpranıyor ve sakatlık durumlarında da hasar alabiliyor. Bu da ağrılı ve oldukça sıkıntılı rahatsızlıklara neden olabiliyor.

ABD'de bulunan Northwestern Üniversitesi liderliğindeki bir ekip, uzun yıllardır hyalin kıkırdağının yenilenmesi üzerinde çalışıyordu ve sonunda bir atılım gerçekleştirdi. Araştırmacılar, canlı koyunların hasarlı kıkırdağına enjekte edilen ve aktif eklemlerde kıkırdak yeniden büyümesini teşvik eden bir biyomateryal geliştirdiler. Bu biyomateryal, hasarlı bölgeye enjekte edilerek bir iskele görevi görüyor ve kıkırdağın yeniden oluşmasını sağlıyor.

Kıkırdak sorunları çözülebilecek

Kıkırdak bozulması, dünya genelinde büyük bir sağlık sorunu hâline gelmiş durumda. Araştırmalar, her yıl dünya çapında milyonlarca diz protezi ameliyatı yapıldığını gösteriyor. Bu ameliyatların büyük kısmı da kıkırdak sorunları nedeniyle gerçekleştiriliyor. Hâlihazırda kullanılan tedaviler ise yanlış türde kıkırdak oluşumuna yol açmak, sert ve lifli fibro kıkırdak oluşturmak gibi sorunlar oluşturabiliyor.

Northwestern Üniversitesi'nden Kimyager Samuel Stupp ve ekibi, bu sorunları çözebilecek bir biyomateryal geliştirdi. İki bileşenden oluşan bu biyomateryal, kıkırdak hücrelerinin çoğalmasını sağlıyor. Bu bileşenlerden ilki, kemik ve kıkırdak büyümesini düzenleyen TGF-beta-1 proteinine bağlanan bir peptid molekülü, ikinci bileşen ise eklemlerde ve kıkırdaklarda bulunan hiyalüronik asit adlı madde oldu.

Araştırmacılar, bu hibrit materyali bir sıvı hâline getirerek koyunların arka diz eklemlerindeki kusurlu kıkırdaklara enjekte ettiler. Sonuçlar, yeni biyomateryalin kıkırdak yenilenmesinde önemli bir potansiyeli olduğunu gösterdi.

Araştırma, Proceedings of the National Academy of Sciences'te yayımlandı.