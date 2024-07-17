Bilim insanları, büyük tuvalete çıkma sıklığının insanların sağlığını ne kadar etkilediğine dair bir çalışma gerçekleştirdi. Bulgular, sağlıklı bir yaşam için günde kaç kez tuvaletimizi yapmamız gerektiğini gözler önüne serdi.

Her insanın tuvalete çıkma sıklığı farklı oluyor. Bazıları günde iki üç kez çıkarken bazılarının ise günlerce çıkamadığı olabiliyor. Yeni bir araştırma da bu durumun sağlığımız ile olan ilginç ilişkisini gözler önüne serdi.

Cell Reports Medicine üzerinden geçtiğimiz gün yayımlanan çalışma, bağırsak hareketliliğindeki sıklığın uzun vadeli sağlığımızı önemli ölçüde etkilediğini ortaya koydu.

Günde 1-2 kez tuvalete gitmek en sağlıklısı

Araştırmacılar, insan sağılığı konusundaki en iyi sonuçların günde bir veya iki kez büyük tuvaletini yapma ile elde edildiğini keşfetti. Daha az ve daha fazla tuvalete çıkanların ise daha fazla risk taşıdığı görüldü.

Yazarlardan Sean Gibbons, verdiği demeçte doktorların genellikle düzensiz tuvalete çıkmayı pek önemsemediğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: “Bu çalışmanın klinisyenlerin bağırsak hareketliliğinin sıklığı konusundaki potansiyel riskleri anlamalarında yardımcı olmasını umuyorum.”

Gibbons ve ekibi, çalışmada herhangi bir hastalık belirtisi olmayan 1400’den fazla yetişkin gönüllüden kan kimyası, bağırsak mikobiyomu, yaşam tarzı ve daha fazla konuda veri topladı. Katılımcılar; kabızlık (haftada 1 veya 2 kez), düşük-normal (haftada 3 ila 6 kez), yüksek-normal (günde 3 kez) ve ishal olmak üzere dörde ayrıldılar.

Dışkı bağırsakta çok uzun süre kaldığında mikroplar mevcut lifleri tüketip toksin üretiyorlar. Ekibin bulduğu şey de kabızlık çeken kişilerde sağlıklı olsalar bile bu toksinlerin artmasıydı. Öte yandan ishal vakalarında iltihaplanma ve karaciğer hasarına işaret eden sonuçlara ulaşıldı.

Kadınların daha az tuvalete çıktığı görüldü

Daha genç olanların, vücut kitle endeksi düşük olanların ve kadınların daha az sıklıkla tuvalete gittiği de bulgular arasındaydı. Gibbons, erkekler ve kadınlar arasındaki hormonal ve nörolojik farklılıkların bu sonuçta etkili olabileceğini belirtti. Ayrıca erkeklerin genelde daha fazla yemek tüketmesinin de etkisi olabileceğini ekledi.

Bilim insanlarına göre bu sonuçları ciddiye almamız ve tuvalete çıkma sıklığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bol su içmek, düzenli fiziksel aktivitelerde bulunmak, bitki ağırlıklı beslenmek bağırsak hareketlerini iyileştirmede etkili olabilir. Zaten çalışmada da daha fazla meyve ve sebze yemenin çok etkili olabildiği görülmüş.