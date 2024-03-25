Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bir ilk gerçekleşti. 19 yaşındaki Berk Göktaş isimli yarışmacı, 5 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmayı başardı. Peki Göktaş, gerçekte kaç TL ödül alacak?

Türkiye'nin ikonik bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster?, yayımlanan son bölümde bir ilke imza attı. Tarihte ilk kez bir yarışmacı, bu yarışmada 5 milyon TL ödül kazanmayı başardı.

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 5 milyon TL'lik büyük ödülü kazanan isim, 19 yaşındaki Berk Göktaş'tı. Volkswagen Ticari Araç Türkiye Satış Müdürü Harun Göktaş'ın oğlu olduğu öğrenilen Berk Göktaş, tüm sorulara doğru yanıt vererek büyük ödülü kazandı.

İşte 5 milyon TL'lik o soru:

Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?



A- Mercimek

B- Soğan

C- Nohut

D- Sarımsak

Peki Berk Göktaş, gerçekten 5 milyon TL kazanacak mı?

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, mikroblog platformu X'te bir paylaşım yaptı ve Berk Göktaş'ın gerçekte kaç para elinde kalacağını açıkladı. Ozan Bingöl'ün yaptığı açıklamaya göre 5 milyon TL'den önce 37.059 TL'lik bir kesinti yapılacak. Daha sonra da bu tutarın yüzde 20'si, intikal vergisi kesintisi olarak yansıtılacak. İşte bu hesaba göre Berk Göktaş'ın cebine girecek olan net para, 4 milyon 7 bin 411 TL olacak. Yani Göktaş, ödülün yaklaşık 1 milyon TL'lik kısmını daha eline geçmeden vergi olarak ödeyecek...

ChatGPT'nin Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasındaki performansını görmüş müydünüz?