Hatırladıkça içinizde nostalji rüzgârları esecek 13 mobil oyunu sizin için derledik!

Mobil oyunların artık ucu bucağı yok ancak bazıları var ki hepimizin hafızasında ve kalbinde ayrı bir yer edinmiş.

Snake, Temple Run, Hill Climb Racing ve dahası… İşte bir zamanların efsanesi olan mobil oyunlar!

Snake

Efsane ile başlayalım. Çoğu zaman ana-babamızın cep telefonunu çalıp oynadığımız, Nokia 3310 deyince aklımıza gelen o oyun… Snake’in formatı o kadar tuttu ki hâlâ çeşitli sitelerden oynayabiliyorsunuz.

Forgotten Warrior

Old’lar hatırladı bile… Samsung’daki tuşlu telefonlarla oynadığımız, düşük bütçeli, prensesi kurtarma oyunu.

Bounce

Tuşlu Nokia telefonların vazgeçilmez oyunuydu kendisi. Şu anki red ball oyunlarının atası olduğunu söyleyebiliriz.

Pac-Man

Bir labirent, labirent koridorlari boyunca dizili noktacoklar ve sizin yönettiğiniz Pac-Man karakteri… Oyunda daha fazlası olmamasına rağmen epey sarıyordu.

Temple Run

Bir zamanlar iPhone’unun olması demek, aynı zamanda Temple Run’ının olması demekti. Telefonunda Temple Run oyunu olan arkadaşımızın, kuzenimizin, ebeveynlerimizin telefonunu alıp alıp sonsuzluğa koşardık…

Fruit Ninja

iPhone’lardaki bu meyve kesme oyununa “Bu kadar basit bir fikirle yapılabilecek en çok saran oyun.” diyebiliriz. Meyve doğrayarak alınabilecek max rahatlama hissi.

Flappy Bird

Bu kadar basit bir oyun, nasıl bu kadar viral olmuştu gerçekten? Kullanıcı sayısı öyle bir noktaya gelmişti ki kurucusu, günlük 50 bin dolar kazanıyordu… Daha sonra kaldırılmıştı.

Subway Surfers

Nostaljik oyun kategorisine girer mi pek emin değiliz çünkü her ne kadar çok eski bir oyun olsa da hâlâ oynayanlar var. Yoksa siz de onlardan biri misiniz?

Özellikle uzun videolarda ekranı yarıya bölüp dikkatimizi videoda tutmak için Subway Surfers'tan kesitler kullanıldığına da denk gelmişsinizdir.

Zombie Tsunami

Yine bir dönemler iPhone’u olan şanslı kişilerin telefonundaki olmazsa olmaz oyunlardan biri. Mantığı Temple Run, Subway Surfers gibi koşmaya dayanıyordu ve çok keyifliydi.

Jetpack Joyride

Jettpack Joyride, App store'un en çok satan oyunlarından Fruit Ninja'nın yapımcısı tarafından geliştirilmişti ve bir dönem ortalığı kasıp kavurmuştu. Oyunda sınırlı yakıtı olan bir jetpack ile uçarak çeşitli silahlarla önümüze çıkan düşmanları alt ediyorduk.

2048

2048, matematiksel bir bulmaca oyunuydu ve bir kare tahtada oynanıyordu. Oyundaki amaç aynı sayıya sahip iki kareyi birleştirmek ve herhangi bir karede 2048 sayısına ulaşmaktı. Dilciler ve TM'ciler elendi bile.

Hill Climb Racing

Hill Climb Racing oyununda bir off-roadçu olarak arabamızı zorlu yokuşlardan çıkararak gidebildiğimiz kadar ileri gidiyorduk. O boyun kırılması anı hepimizin hafızasındadır.

Clash of Clans

Bir zamanlar şarj aletini sürekli yanımızda taşımamıza sebep oluyordu bu oyun. Hâlâ reklamlarını gördüğümüze göre, oynanmaya devam ediyor gibi.

Sizin hatırladığınız başka mobil oyun varsa yorumlarda merakla bekliyoruz!

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