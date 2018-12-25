Kingdom Hearts 3'ün Çıkış Tarihi Belli Oldu

Square Enix'in köklü serisi Kingdom Hearts serisinin son oyununa dair en yeni detaylar ortaya çıktı.

Her ne kadar ülkemizde büyük bir kitlesi olmasa da özellikle Asya pazarında çılgınlar gibi beklenen RPG oyunu Kingdom Hearts 3, 2019'un ilk bombası olacak. Yapılan açıklamaya göre oyun, 29 Ocak 2019'da PS4 ve Xbox One için piyasada olacak.

Square Enix cephesinden gelen bir diğer heyecan verici gelişme de sanal gerçeklik tarafında oldu. Buna göre piyasaya çıktıktan sonra Kingdom Hearts: VR adında bir güncelleme alacak olan oyun, VR desteğini de oyunculara sunmuş olacak. Ancak bu deneyim direkt olarak oynanışa değil, bir nevi serinin hikayesini deneyimleyebileceğiniz görsel bir çizgi roman havası sunacak.

Oyunun VR sürümü iki bölüm halinde yayınlanacak ve ilki 18 Ocak'ta oyuncularla buluşacak. Henüz deteylar açıklanmamış olsa da muhtemelen koleksiyoner sürümü alacak olan oyunculara bu sürüm ücretsiz olarak sunulacak.

Son olarak yükleme boyutuna da değinelim: Kingdom Hearts 3'ün Xbox One sürümü 38.5 GB, PS4 sürümü ise 42 GB boyutunda olacak.