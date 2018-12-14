Sony, Kingdom Hearts III'ün çıkışı şerefine oyuna özel oldukça şık görünen yepyeni bir PS4 Pro tasarladı.

Daha önce de birçok oyuna özel PS4 versiyonu piyasaya çıkmıştı ancak bu kadar şık görünenine ilk kez rastlsdığımızı söylemek gerek. Aslında Goofy, Donald Duck gibi renkli karakterler barındıran Disney - Pixar ortak yapımı için fazla sade diyebiliriz ancak özellikle üzerindeki işlemeler, konsolu fazlasıyla karizmatik gösteriyor.

PlayStation 4 Pro ve doğal olarak kutulu Kingdom Hearts III ile gelecek olan paketin çıkış tarihi 29 Ocak 2019 olarak açıklandı. Konsolun donanım olarak diğer PS4 Pro'lardan herhangi bir farkı olmayacak. 1 TB sabit diskle gelecek olan pakette Kingdom Heats III için çeşitli dijital içeriklere ulaşabileceğiniz PSN kodları da yer alacak.

Buralara uğrayacağını pek zannetmediğimiz PS4 Pro: Kingdom Hearts III Limited Edition için fiyat bilgisi de ortaya çıktı. Buna göre bu özel paket, ABD ve Kanada'da 3999 dolar gibi bir etiketle satışa çıkacak. Ürünün Avrupa pazarına gelmesi de pek beklenmiyor.

PS4 Pro: Kingdom Hearts III Limited Edition'dan Görseller